Lady Gaga ispričala kako je doživjela psihički slom tijekom turneje, spasio je zaručnik

Lady Gaga otvoreno je progovorila o svom mentalnom zdravlju, otkrivši da je tijekom snimanja svog Oscarom nominiranog filma 'Zvijezda je rođena' uzimala litij te da zahvaljuje svom zaručniku, Michaelu Polanskyju, što joj je pomogao da se oporavi nakon psihičkog sloma.

U novom intervjuu za časopisa Rolling Stone, 39-godišnja pjevačica i glumica govorila je o ekstremnim usponima i bolnim padovima koje je doživjela prije nekoliko godina. Gaga je priznala da je njezino mentalno stanje tijekom snimanja filma 2018. bilo izrazito promjenjivo.

“Radila sam A Star Is Born dok sam bila na litiju,” otkrila je, referirajući se na lijek koji se obično koristi u liječenju bipolarnog poremećaja i drugih poremećaja raspoloženja. Razdoblje neposredno nakon snimanja bilo je još teže. Tijekom Joanne World Toura, koji je počeo krajem 2017., Gaga je doživjela ono što opisuje kao potpuni psihički slom. Na kraju je morala otkazati posljednjih 10 koncerata turneje, tada navodeći kroničnu bol kao razlog. Prisjećajući se tog razdoblja, opisala je težinu situacije:

“Jednog mi je dana sestra rekla: ‘Više ne vidim svoju sestru.’” To iskustvo ju je prisililo da potraži hitnu psihijatrijsku pomoć i potpuno prestane s turnejama.

“Morala sam uzeti pauzu,” priznala je. “Nisam mogla ništa… potpuno sam se srušila. Bilo je jako zastrašujuće. Bilo je razdoblje kada nisam mislila da se mogu oporaviti… Osjećam se stvarno sretnom što sam živa. Znam da zvuči dramatično, ali znamo kako takve priče mogu završiti”, dodala je.

Gaga svoj oporavak i sadašnji osjećaj stabilnosti pripisuje svom zaručniku Michaelu Polanskyju. Objasnila je da joj je njegova nepokolebljiva podrška pomogla da se izliječi i ponovno pronađe sebe.

“Biti zaljubljena u nekoga tko voli pravu mene napravilo je veliku razliku,” rekla je.

Razmišljala je i o tome kako je teško pronaći autentičnu povezanost kad si u takvom stanju. “Kako naučiti biti svoj uz nekoga, kad ne znaš biti svoj ni uz bilo koga?” Danas tvrdi da se osjeća kao “zdrava, cjelovita osoba.”