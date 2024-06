Lady Gaga je trudna?! Fanovi su primijetili trbuščić na vjenčanju

Globalna zvijezda Lady Gaga (38) pokrenula je glasine nakon što se prošloga petka pojavila na svadbi svoje sestre Natali Germanotte. Nosila je pripijenu crnu haljinu, a mnogi misle da je istaknula trudnički trbuščić te da s partnerom Michaelom Polanskyjem (46) iščekuje dolazak prinove, prenosi Daily Mail.

- Ili je uživala u hrani ili čeka bebu, nema što drugo biti - komentirali su obožavatelji.

Na sestrinoj svadbi je nosila i dijamanti prsten o kojem su domaći i svjetski mediji pisali početkom travnja, kad su glazbenicu fotografi 'uhvatili' u Hollywoodu. Tad su mnogi pomislili da ju je Michael zaručio te da će uskoro stati pred oltar.

U jednom intervjuu iz 2020. godine, Gaga je otkrila kako bi se voljela ostvariti u ulozi majke.

U javnosti nije bila prisutna neko vrijeme zbog rada na filmu 'Joker: Folie a Deux', a nedavno je Gaga bila u Los Angelesu na premijeri svog koncertnog filma 'Gaga Chromatica Ball'. Tad je pričala i o nadolazećem, sedmom studijskom albumu.

- U studiju sam svaki dan. Napisala sam toliko pjesama, producirala sam toliko pjesama, a to nije ništa slično onome što sam ikad prije napravila. Volim razbijati žanrove i volim istraživati ​​glazbu. Ima nečeg stvarno lijepog u spoznaji da ćeš biti voljen bez obzira na to što radiš - rekla je Gaga, prenosi Elle.

Datum izlaska novih pjesama još uvijek nije poznat, no u isječku na kraju filma mogle su se čuti riječi jedne od njih: 'Dance in the shadow... of the night'.

Gaga je na svjetsku scenu zakoračila 2008. godine s albumom 'The Fame, a godinu kasnije izbacila je 'The Fame Monster'. Zatim su izašli 'Born This Way', 'Artpop', 'Joanne' te posljednji 'Chromatica'.

