EMOTIVNA OBJAVA

Pogledajte što je Lana Jurčević objavila dok iščekuje skorašnji dolazak druge bebe...

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 4 min
Pogledajte što je Lana Jurčević objavila dok iščekuje skorašnji dolazak druge bebe...
Foto: promo

Naša pjevačica koja će uskoro roditi drugo dijete objavila je dirljivo obećanje kćeri Mayli: "Moj zadatak je da ti dam krila..."

Popularna pjevačica Lana Jurčević ponovno je oduševila svoje pratitelje jednom od svojih najintimnijih objava do sada. Na Instagramu je podijelila emotivne riječi posvećene svojoj kćeri Mayli Lily, uz fotografiju koja savršeno dočarava majčinsku ljubav i nježnost.

storyeditor/2023-02-23/PXL_040220_27826792.jpg
Foto: Instagram

Na fotografiji Lana kleči u jednostavnoj bijeloj haljini, nježno grleći svoju kćer Maylu, koja je također odjevena u bijelo. Njihova lica su priljubljena, a izraz na Laninom licu odaje potpuni mir i neizmjernu ljubav. Fotografija odiše toplinom i spontanošću, a ispod odjeće se nazire i Lanin trudnički trbuh. Ipak, ono što je najviše dirnulo pratitelje bio je opširan tekst koji je pjevačica napisala kao niz obećanja svojoj djevojčici.

Foto: promo

Među najsnažnijim porukama ističe se ona o slobodi i prihvaćanju. "Obećala sam sebi da neću pokušavati stvoriti savršeno dijete - nego sretno, slobodno i svoje", poručila je. Svoju je objavu zaključila najvažnijim obećanjem: "Da ću te voljeti tako da to nikada ne moraš preispitivati. Jer moj zadatak nije da oblikujem tvoj život prema sebi. Moj zadatak je da ti dam krila — i budem ti dom." Komentari poput "A vidi je" i brojni emotikoni srca pokazali su koliko je njezina poruka odjeknula među pratiteljima.

Podsjetimo, Lana i njezin dugogodišnji partner Filip Kratofil trenutno očekuju svoje drugo dijete, a pjevačica je nedavno potvrdila da se nalazi u 33. tjednu trudnoće. Par, koji već ima kćer Maylu Lily rođenu u studenom 2023. godine, u travnju očekuje još jednu djevojčicu. 

ŽIVOTNE PROMJENE Lana Jurčević u krevetu pokazala trudnički trbuh i otkrila još sretnih vijesti
Lana Jurčević u krevetu pokazala trudnički trbuh i otkrila još sretnih vijesti

