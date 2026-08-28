Lana Jurčević donijela je važnu odluku: 'Ja sam se 'namorala''

Lana Jurčević objavila je video na Instagramu u kojem je pratiteljima otkrila kako kako je odlučila povući neke drastične mjere i početi se baviti sobom.

- Dug je put od odluke do realizacije. Znate što, ja sam se ‘namorala’ svega — samo ja znam koliko. Svakoj ženi u postpartumu bi dobro došlo, kao i meni: ništa posebno - samo jedan stručni stožer. Kuhar, dadilja, trener i psiholog… prijave su otvorene za sve pozicije. I da, ‘malo’ slatkooog za oproštaj od stare sebe - započela je pjevačica.

- P.S. Žena koja mi je prodala torte, rekla je da sam ‘pjevačica njene mladosti’ - i to toooliko često u zadnje vrijeme čujem da se topim i htjela je da joj dam autogram (u ovo digitalno doba to je - preslatko, papir i olovka. I odrasla osoba koja te to traži)… pa kak da se ne vratim po još? - nadodala je Lana.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Lana je prije nekoliko godina šokirala javnost objavivši neobrađene fotografije na kojima se jasno vide sve nesavršenosti na ženskome tijelu, a time je htjela ukazati i otvoreno govoriti o pritiscima s kojima se žene danas suočavaju.