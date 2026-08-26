Lana Jurčević objavila je video na TikToku u kojem s humorom progovara o problemu postporođajnog ispadanja kose
Lana Jurčević pokazala s čime se bori nakon poroda: 'Uskoro ću izgledati kao Vin Diesel...'
Lana Jurčević objavila je video na TikToku u kojem s humorom progovara o problemu postporođajnog ispadanja kose. Pjevačica je početkom travnja rodila drugu kćer Meli, a ona i suprug Filip Kratofil imaju i Maylu Lily, rođenu krajem 2023. godine.
U videu je Lana pokazala poveći pramen kose koji joj je ispao i opisala to kao 'čari majčinstva na koje te nitko ne pripremi'.
- Evo jedne od čari majčinstva za koje te baš nitko ne pripremi, a to je postporođajno ispadanje kose. Znači, svaki drugi dan meni ovako otprilike pola kose odluči napustiti glavu - kazala je Lana i u šali dodala: Nastavi li se ovako, još malo pa ću izgledati kao Vin Diesel. Zapravo, još bolje, jer mi više neće trebati frizer, nego poliranje glave.
Nastavila je u istom tonu dodavši da bi uskoro mogla kročiti i u 'eru perika'.
- Svaki dan druga frizura, bez feniranja, a doma ovaj moj će imati pet žena u jednoj - našalila se Lana.
Pjevačica je kazala i kako nikada nije imala izrazito gustu kosu te kako joj je neobično gledati kroz kakve sve hormonalne promjene tijelo prolazi nakon trudnoće. Njena iskrenost o posljedicama poroda s kojim se suočavaju mnoge žene, izazvala je lavinu pozitivnih komentara.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+