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'ČARI MAJČINSTVA'

Lana Jurčević pokazala s čime se bori nakon poroda: 'Uskoro ću izgledati kao Vin Diesel...'

Piše 24sata,
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Lana Jurčević pokazala s čime se bori nakon poroda: 'Uskoro ću izgledati kao Vin Diesel...'
Foto: Instagram/Ida Solbakken
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Lana Jurčević objavila je video na TikToku u kojem s humorom progovara o problemu postporođajnog ispadanja kose

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Lana Jurčević objavila je video na TikToku u kojem s humorom progovara o problemu postporođajnog ispadanja kose. Pjevačica je početkom travnja rodila drugu kćer Meli, a ona i suprug Filip Kratofil imaju i Maylu Lily, rođenu krajem 2023. godine. 

U videu je Lana pokazala poveći pramen kose koji joj je ispao i opisala to kao 'čari majčinstva na koje te nitko ne pripremi'.

@lalana

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♬ Oh No (Instrumental) - Kreepa

- Evo jedne od čari majčinstva za koje te baš nitko ne pripremi, a to je postporođajno ispadanje kose. Znači, svaki drugi dan meni ovako otprilike pola kose odluči napustiti glavu - kazala je Lana i u šali dodala: Nastavi li se ovako, još malo pa ću izgledati kao Vin Diesel. Zapravo, još bolje, jer mi više neće trebati frizer, nego poliranje glave. 

Nastavila je u istom tonu dodavši da bi uskoro mogla kročiti i u 'eru perika'.

- Svaki dan druga frizura, bez feniranja, a doma ovaj moj će imati pet žena u jednoj - našalila se Lana. 

Pjevačica je kazala i kako nikada nije imala izrazito gustu kosu te kako joj je neobično gledati kroz kakve sve hormonalne promjene tijelo prolazi nakon trudnoće. Njena iskrenost o posljedicama poroda s kojim se suočavaju mnoge žene, izazvala je lavinu pozitivnih komentara.

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