Lana Jurčević se pohvalila: Moji roditelji upoznali su Conneryja

Njeni pratitelji na Instagramu, kojih ima više od 429 tisuća, ostali su iznenađeni time što je njezina obitelj upoznala glumca. U komentarima su se nizale brojne pohvale, a bilo je i ljubomornih izjava

<p>Pjevačica <strong>Lana Jurčević </strong>(35) aktivna je na društvenim mrežama i često govori o aktualnim temama u Hrvatskoj i svijetu. Tako se ovih dana oprostila od legendarnog holivudskog glumca Seana Conneryja, koji je preminuo ovih dana u snu u 91. godini.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lana govori o svojoj karijeri </strong></p><p>Lana se tako prisjetila trenutka kad su njezina majka<strong> Esma</strong> i otac <strong>Damir </strong>upoznali čovjeka koji je igrao prvog Jamesa Bonda. Bilo je to u Francuskoj, govori Jurčević, i to prije četvrt stoljeća. </p><p>- Moja mama, (moj tata), Sean Connery i njegova žena prije jedno 25 godina... u Francuskoj. Nikad više nitko, nitko kao on. Bar imam ovu uspomenu... One and only - napisala je pjevačica te dodala 'Počivao u miru'.</p><p>Njeni pratitelji na Instagramu, kojih ima više od 429 tisuća, ostali su iznenađeni time što je njezina obitelj upoznala glumca. U komentarima su se nizale brojne pohvale, a bilo je i ljubomornih izjava. </p><p>- Bravo, Lana, čuvaš uspomene. Lijepo od tebe - napisala je jedna pratiteljica, a druga je dodala: </p><p>- Baš lijepa slika, Esma je prekrasna. Da sam barem ja imala tu priliku. </p>