Lana Jurčević u krevetu pokazala trudnički trbuh i otkrila još sretnih vijesti

Pjevačica Lana Jurčević ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu. Nakon što se krajem prošle godine vratila na društvene mreže poslije duže stanke, Lana redovito dijeli trenutke iz svog života, a posljednjom objavom raznježila je mnoge iskrenim riječima o majčinstvu, osobnim promjenama i novoj glazbi koju priprema.

Na objavljenim fotografijama Lana pozira u krevetu, pokrivena samo bijelim poplunom, s osmijehom koji zrači srećom i zadovoljstvom. Na jednoj od njih pjevačica drži mikrofon, simbolično najavljujući svoj povratak glazbenoj sceni, iako je u prvom planu njezin trudnički trbuh.

U emotivnom opisu Lana je otvoreno progovorila o vlastitoj transformaciji, usporedivši se s punim mjesecom. "Ja sam ti kao puni mjesec. Znaš da postojim, ali me ne vidiš često. Malo nestanem, pa se vratim. I tako u krug", započela je svoju poruku. Priznala je da se nekada bojala promjena, no danas ih prihvaća kao sastavni dio života. "Drugačija sam danas. Fizički, emotivno, na sve moguće načine. Još uvijek bih rekla — pod ‘rekonstrukcijom’. I majčinstvo me tome naučilo više nego bilo što drugo", napisala je, ističući kako su upravo te promjene ono što je čini stvarnom.

Foto: promo

Već je ranije objavila da sa svojim dugogodišnjim partnerom Filipom Kratofilom čeka drugo dijete, a otkrila je i da u obitelj stiže još jedna curica.

"Al snage moram imati za ove dvije moje cure - tu nema hoćeš-nećeš… Tu se trudiš da budeš najbolja verzija sebe", napisala je Lana.

Nakon što je nedavno objavila povratnički singl "Dio mene", potvrdila je da njezina kreativnost ne miruje. "Nešto sam stvarala u tišini, unutar svoja četiri zida. Radila tekstove, melodije… Samo čekaju prave dane i ‘plodno tlo’", otkrila je, najavljujući tako nove glazbene projekte.