Lana Mandarić: 'Moja mama je 2 puta nastupala na Dori, sad ću i ja! Puno mi znače njeni savjeti'

Šira javnost upoznala ju je krajem prošle godine kao jednu od zapaženih kandidatkinja u showu "Superstar", a da je pred njom obećavajuća glazbena karijera, potvrda je i ovogodišnja Dora.

Mlada Zagrepčanka Lana Mandarić prema dosadašnjim rang listama jedna je od favoritkinja hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije koji je krajem veljače.

S kakvim očekivanjima idete na Doru?

Raduju me dobre reakcije ljudi na moju pjesmu. Doživljavam to kao veliki uspjeh jer se radi o mom prvom singlu. Drago mi je što je, osim hrvatske publike, pjesma naišla i na odličan prijam i među stranim fanovima Eurosonga. Sve to mi daje zaista veliki poticaj da se što bolje pripremim za nastup i dam sve od sebe na pozornici o kojoj maštam otkad znam za sebe. Pa što bude.

Kako je nastala pjesma "More" koju ste napisali s mamom, bivšom pjevačicom Zoranom Šiljeg?

Mama potpisuje tekst, a ja sam autorica glazbe. Skladale smo je spontano, između moja dva nastupa u 'Superstaru'.

Foto: Privatni album

Pripremate li koreografsko iznenađenje za Doru?

Ples je jedna od mojih najranijih ljubavi, a i plesala sam u hip-hop skupini. Ipak, na Dori će naglasak biti na vokalnoj izvedbi, uz popratnu koreografiju.

Vaša mama Zorana se dvaput natjecala na Dori. Koji vam je najvažniji savjet dala?

Da publici iskreno prenesem emocije koje nosim u sebi. Zahvaljujući mami, živim glazbu i spremna sam strpljivo graditi glazbenu karijeru, ohrabrena podrškom ljudi koji vole to što radim. Iako je mama zadnjih 20 godina izvan glazbe, jako mi znače njezini savjeti. Posebno oko Dore na kojoj se sa svojim pjesmama natjecala 1999. i 2000.

Foto: PROMO

Kako to da u spotu za pjesmu "More" nosite mamin crveni kombinezon star 25 godina u kojem je ona debitirala na Dori?

Ideja je bila moja. Prekapajući po ormarima, naletjela sam na mamina dva stara kombinezona koja su me oduševila jer i inače volim nositi vintage komade. Drugi mamin kombinezon je još stariji, nosila ga je na Splitskom festivalu 1995. Za ovaj crveni, koji imam u spotu, dobila sam brojne komentare i upite nakon što je spot objavljen na YouTubeu.

U kakvoj ćete kreaciji nastupiti na Dori?

Za sve dosadašnje nastupe uvijek sam sama osmišljavala stylinge. No za Doru planiram suradnju sa stilistima. Važno mi je i da izgledom pokušam prenijeti sve one poruke koje nosi moja pjesma. Bavljenje glazbom nije samo snimanje pjesama i njihova izvedba nego jednako tako i stil odijevanja kojim se upotpunjuje cijela slika o glazbenom djelu. No neka moja kreacija zasad ostane tajna.

Jeste li zadovoljni kako ste se krajem prošle godine predstavili u glazbenom showu "Superstar"?

Taj mi je show doista ostao u prelijepom sjećanju. Prijavila sam se sama i na kraju sam dogurala u top 10 izvođača. Imala sam nekoliko zapaženih izvedbi nakon kojih su me ljudi počeli prepoznavati. Bio mi je to veliki vjetar u leđa. Ne samo što se tiče Dore nego i moje glazbene karijere općenito.

Foto: Privatni album

Glazbom se bave i vaš tata Mario koji svira gitaru te mlađi brat Josip, nekadašnji član zbora Zvjezdice. Tko je najviše utjecao da se posvetite pjevanju?

Proširila bih popis jer je i mamin tata, moj dida Boško Šiljeg, poznati klapski pjevač iz neretvanskoga kraja, ali mama je najviše utjecala na mene. A s bratom sam 2016. nastupila u glazbenom showu 'Zvjezdice'.

Skladate glazbu, pjevate… svirate li i neki instrument?

Klavir. Doduše, nisam baš neki virtuoz, ali znam dovoljno kako bih pretočila svoje ideje u skladbe.

Odrasli ste u Samoboru, no po majci ste iz Ploča. Koliko ste vezani uz Dalmaciju?

Sva ta mjesta, uključujući i Zagreb u kojem živim i u kojem sam rođena, držim svojima. No posebno sam vezana s jugom i Dalmacijom. Odatle potječu moji predci i moja rodbina. Valjda otud potječe i moja nadarenost za višeglasno pjevanje jer za svoje pjesme sama slažem prateće vokale.

Foto: RTL

Zašto ste za studij izabrali psihologiju, a ne Glazbenu akademiju s obzirom da ste u glazbi od malih nogu?

Oduvijek sam voljela pomagati savjetima drugim ljudima i zanimalo me zašto se ljudi ponašaju baš tako kako se ponašaju. To je vjerojatno razlog mog odabira studija psihologije na kojem sam na trećoj godini. Uz glazbu zanimaju me i moda, ples... Privlači me sve što mi daje mogućnost izraziti emocije koje nosim u sebi.

A ljubav?

Trenutačno sam posvećena glazbi. Vjerujem da sam zbog medijske izloženosti sad više u fokusu dečkima, ali zaista ne razmišljam o tome. Dakako, godi mi svaki kompliment i pohvala, s bilo koje strane. Jako cijenim dečke s kojima mogu razgovarati o puno tema, koji me mogu dobro nasmijati i koji optimistično pristupaju životu.