Lara Demarin predstavlja novu pjesmu 'Da si mi blizu': 'Za mene je najposebnija dosad...'

Lara Demarin predstavlja svoju novu pjesmu 'Da si mi blizu' koja je posebna je po mnogočemu. Nova autorska ekipa dala je ovoj pjesmi poseban štih, a Laru je osvojila čim je čula prve taktove pjesme.

- Na ovoj pjesmi radila je potpuno drukčija ekipa nego do sada i moram priznati da me osvojila na prvo slušanje. U studiju mi je slučajno zapela za uho i odmah sam se zaljubila u nju - otkriva Lara.

Glazbu i tekst potpisuje Mirza Tetarić, dok je za aranžman zaslužan Vinko Mihić. Produkcija je, kako kaže Lara, ostala minimalistička, s ciljem da se naglasi emocija pjesme.

- Od samog početka htjeli smo dobiti prirodan i organski zvuk – ostavili smo sve dahove, pa čak i poneke blage falševe jer vjerujem da ta iskrenost nosi najveću emociju. Produkcija je minimalna baš zato što je fokus na tekstu pjesme, a ona je dovoljno jaka sama po sebi. Kad bih je otpjevala samo uz gitaru, opet bi imala jednaku snagu - govori.

Iako nije sudjelovala u stvaranju ove pjesme, Lara ne krije koliko joj znači: 'Za mene je ovo najposebnija pjesma do sada, iako ovog puta nisam imala prste u autorstvu. Mislim da će se ljudima jako svidjeti.'

Pjesmu prati i videospot koji je Lara sama režirala: 'Spot koji je prati vrlo je jednostavan, bez filozofije i skrivenih poruka, sve je jako transparentno i razumljivo – samo priča koja prati pjesmu. To mi je bila vodilja od početka:da sve ostane iskreno, jasno i emotivno.'

Nova pjesma Lare Demarin dostupna je na svim digitalnim servisima.

