U jednom od izazova islanderi su otkrivali koliko su puta slagali partnerima, a Tara je priznala da se znala izvući poslom, dok je Lara kao izgovor koristila spavanje
Lara i Tara otkrile urnebesne razloge svojih laži partnerima: Spavanje i posao bili su alibiji
U vili 'Love Islanda Adria' islanderi svakim novim izazovom otkrivaju sve više detalja jedni o drugima. Ovoga puta na red su došle njihove male laži, a odgovori Tare i Lare posebno su zabavili ostale.
U izazovu su islanderi najprije dobili pitanje, a potom ispred sebe imali kovčege sa slikama ostalih natjecatelja. Nisu znali koji se broj krije u kojem kovčegu pa su morali procijeniti tko bi imao najmanji, a tko najveći odgovor. Tek nakon što su ih poredali, kovčezi su se otvorili i otkrili stvarne rezultate.
Tara je imala broj tri, a zatim objasnila u kojim se situacijama znala poslužiti malom laži.
- Nekad neću ići van pa kažem da sam na poslu - priznala je.
Nakon nje na red je došla Lara, čiji je broj bio nešto veći - četiri. Njezin odgovor posebno je nasmijao ostale islandere.
- Mnogo me prekidao u gledanju serija pa sam lagala da idem spavat - otkrila je Lara.
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