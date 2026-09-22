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'LOVE ISLAND ADRIA'

Lara i Tara otkrile urnebesne razloge svojih laži partnerima: Spavanje i posao bili su alibiji

Piše 24sata,
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Lara i Tara otkrile urnebesne razloge svojih laži partnerima: Spavanje i posao bili su alibiji
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Foto: VOYO
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U jednom od izazova islanderi su otkrivali koliko su puta slagali partnerima, a Tara je priznala da se znala izvući poslom, dok je Lara kao izgovor koristila spavanje

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U vili 'Love Islanda Adria' islanderi svakim novim izazovom otkrivaju sve više detalja jedni o drugima. Ovoga puta na red su došle njihove male laži, a odgovori Tare i Lare posebno su zabavili ostale.

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U izazovu su islanderi najprije dobili pitanje, a potom ispred sebe imali kovčege sa slikama ostalih natjecatelja. Nisu znali koji se broj krije u kojem kovčegu pa su morali procijeniti tko bi imao najmanji, a tko najveći odgovor. Tek nakon što su ih poredali, kovčezi su se otvorili i otkrili stvarne rezultate.

Foto: VOYO

Tara je imala broj tri, a zatim objasnila u kojim se situacijama znala poslužiti malom laži.

- Nekad neću ići van pa kažem da sam na poslu - priznala je.

Foto: VOYO

Nakon nje na red je došla Lara, čiji je broj bio nešto veći - četiri. Njezin odgovor posebno je nasmijao ostale islandere.

- Mnogo me prekidao u gledanju serija pa sam lagala da idem spavat - otkrila je Lara.

Foto: VOYO

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