Obavijesti

Show

Komentari 5
NOVI ODGOVOR

Prepucavanje ne prestaje, Vojko poručio Lasagni: Lady, ubuduće malo pazi što pričaš u javnosti

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Prepucavanje ne prestaje, Vojko poručio Lasagni: Lady, ubuduće malo pazi što pričaš u javnosti
Foto: Pixsell/kolaz

Marko Purišić komentirao je kako možda ne bi snimio pjesmu s Vojkom jer mu je nekad sirov. Nakon toga, oglasio se reper i rekao Lasagni kako bi 'radije bio sirov nego Eurosong trash'

Čini se kako prepucavanje između Marka Purišića (30), poznatijeg kao Baby Lasagne i Andrije Vujevića (40), kojeg publika zna kao Vojka V. - ne prestaje. Naime, sve je krenulo nakon što je prošlogodišnji predstavnik Hrvatske na Eurosongu gostovao u RTL Direktu, gdje je pričao o svojoj karijeri, ali i o budućim suradnjama.

Na pitanje s kime nikad ne bi snimio pjesmu rekao je: 'Možda Vojko. Nikad nisam previše kužio tu spiku. Ne želim sad biti bezobrazan, ali mi je nekad sirov, u trenucima'.

NIJE MU OSTAO DUŽAN Baby Lasagna odgovorio Vojku: 'Iznenadi me kad se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica'
Baby Lasagna odgovorio Vojku: 'Iznenadi me kad se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica'

Na to se oglasio Vojko V. i na Instagramu napisao: 'Radije bih bio sirov nego Eurosong trash'.

Foto: Instagram

Jutros se Baby Lasagna oglasio i odgovorio na njegov komentar. U snimci koju je objavio u obliku Instagram Storyja, Marko je rekao kako isprva nije ni planirao to komentirati.

- Općenito ovakve stvari izbjegavam i uopće me ne interesiraju, ali ste mi toliko preplavili inbox pitanjima u vezi ovih storyja jučer. Nemam pojma ni što da vam kažem, ali i mene iznenađuje kada se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica zbog male kritike koja, realno, nije ni kritika - rekao je.

Foto: Instagram
NIJE GA ŠTEDIO Baby Lasagna otkrio s kojim glazbenikom ne bi snimio duet, a on mu brutalno odgovorio
Baby Lasagna otkrio s kojim glazbenikom ne bi snimio duet, a on mu brutalno odgovorio

Sada je Vojko uputio novu poruku Lasagni, također putem Instagram storyja i označio glazbenika.

Foto: Instagram

- Lady Lasagna, ti si ovo započeo, nemoj sad glumit da nisi, predlažem ti da malo paziš šta pričaš u javnosti ubuduće - rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Ups! Slavne dame 'borile' se s haljinama: Skoro su otkrile previše, padale su, zapinjale...
NEPOSLUŠNE KOMBINACIJE

FOTO Ups! Slavne dame 'borile' se s haljinama: Skoro su otkrile previše, padale su, zapinjale...

Iako se uvijek čine savršene i besprijekorne, i njima se potkradu greške i nezgode. Ovo su pjevačice i glumice koje su se borile sa svojim haljinama na crvenom tepihu.
FOTO Glumačka postava serije 'Roseanne' 37 godina kasnije: Evo gdje su danas i što rade
SJEĆATE LI IH SE?

FOTO Glumačka postava serije 'Roseanne' 37 godina kasnije: Evo gdje su danas i što rade

Serija 'Roseanne' je na malim ekranima debitirala 18. listopada 1988., a prikazivala se do 1997. godine. Iznjedrila je istinske probleme radničkih obitelji - svakodnevnu borbu sa siromaštvom, pretilošću i pokušajem zapošljavanja.
FOTO Bio je miljenik žena, a sad je neprepoznatljiv! Pogledajte kako se Zac Efron promijenio...
VELIKA TRANSFORMACIJA

FOTO Bio je miljenik žena, a sad je neprepoznatljiv! Pogledajte kako se Zac Efron promijenio...

Popularni holivudski glumac Zac Efron proteklih je godina imao nekoliko transformacija što se izgleda tiče, a istaknuo je kako je razlog tome ozljeda čeljusti koju je pretrpio 2013. godine. Glumac je komentirao kako nije bio na operacijama da bi mijenjao izgled, već kako bi se oporavio od ozljede. Osim toga, zbog uloga je više vježbao te mu se i fizionomija tijela promijenila. U galeriji pogledajte kako se glumac mijenjao kroz godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025