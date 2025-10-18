Prepucavanje ne prestaje, Vojko poručio Lasagni: Lady, ubuduće malo pazi što pričaš u javnosti

Čini se kako prepucavanje između Marka Purišića (30), poznatijeg kao Baby Lasagne i Andrije Vujevića (40), kojeg publika zna kao Vojka V. - ne prestaje. Naime, sve je krenulo nakon što je prošlogodišnji predstavnik Hrvatske na Eurosongu gostovao u RTL Direktu, gdje je pričao o svojoj karijeri, ali i o budućim suradnjama.

Na pitanje s kime nikad ne bi snimio pjesmu rekao je: 'Možda Vojko. Nikad nisam previše kužio tu spiku. Ne želim sad biti bezobrazan, ali mi je nekad sirov, u trenucima'.

Na to se oglasio Vojko V. i na Instagramu napisao: 'Radije bih bio sirov nego Eurosong trash'.

Jutros se Baby Lasagna oglasio i odgovorio na njegov komentar. U snimci koju je objavio u obliku Instagram Storyja, Marko je rekao kako isprva nije ni planirao to komentirati.

- Općenito ovakve stvari izbjegavam i uopće me ne interesiraju, ali ste mi toliko preplavili inbox pitanjima u vezi ovih storyja jučer. Nemam pojma ni što da vam kažem, ali i mene iznenađuje kada se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica zbog male kritike koja, realno, nije ni kritika - rekao je.

Sada je Vojko uputio novu poruku Lasagni, također putem Instagram storyja i označio glazbenika.

- Lady Lasagna, ti si ovo započeo, nemoj sad glumit da nisi, predlažem ti da malo paziš šta pričaš u javnosti ubuduće - rekao je.