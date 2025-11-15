Obavijesti

'POZDRAV OD ŠAŠAVICE'

Laura Gnjatović aktivna je i na TikToku! Evo što tamo objavljuje

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Laura Gnjatović aktivna je i na TikToku! Evo što tamo objavljuje
Foto: Jure Paljetak

Domaća kandidatkinja za Miss Universe srca obožavatelja osvaja na izboru za prestižnu titulu, ali i zanimljivim objavama na društvenim mrežama

Hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe, Laura Gnjatović, iznimno je aktivna na društvenim mrežama. Osim što s pratiteljima na svom Instagram profilu redovno dijeli detalje s prestižnog natjecanja, ova ljepotica oduševljava i objavama na Tik Toku.

OTVORENO JE GLASANJE Evo kako možete dati svoj glas hrvatskoj misici Lauri Gnjatović
Evo kako možete dati svoj glas hrvatskoj misici Lauri Gnjatović

Profil mlade Zadranke na jednoj od najpoznatijih društvenih mreža prati oko 36 tisuća obožavatelja. Misica tamo trenutno najčešće objavljuje videe povezane s prestižnim izborom ljepote, no ranije je s pratiteljima dijelila i trenutke iz svakodnevnog života pa je tako često snimala kako se uređuje i zabavlja s prijateljima, ali i kako joj je na poslu. Njeni su videi u kojima je prikazivala svoju dnevnu rutinu često bili komičnog karaktera.

@laaureel Pozdrav od šašavice koja je nekad snimala šašava videa i na racun čije šašave osobnosti dobila šašavu ekipu od skoro 30 tisuća ljudi na ovoj platformi. Volim vas sve i želim da znate da iako ste zaboravili na mene, nisam ja na vas. Vraćam se u program čim donesem krunu u našu državu. Do tada imam jednu molbu, virujte u sebe i svoju sposobnost da pomičete granice. Niti sam najlipša, niti napametnija niti nazgodnija, al sam zato najviša lol. A vi ste više ste nego dovoljni. Vaša Miss Universe Croatia 2025.❤️🤍💙 #missuniversecroatia #missuniversecroatia2025 ♬ original sound - laurel

Objava koja je njenim obožavateljima posebno zapela za oko je i video koji je objavila prošlog mjeseca. U njemu je Laura prikazana u crvenoj elegantnoj haljini kako izlazi iz luksuznog auta i šeće mostom. U opisu je napisala: 'Pozdrav od šašavice koja je nekad snimala šašava videa i na račun čije šašave osobnosti dobila šašavu ekipu od 30 tisuća ljudi na ovoj platformi. Volim vas sve i želim da znate da iako ste zaboravili na mene, nisam ja na vas. Vraćam se u program čim donesem krunu u našu državu.'

POPULARNOST JOJ RASTE Misica Laura govorila španjolski i oduševila fanove u Venezueli: 'Ona bi mogla biti i naša Miss'
Misica Laura govorila španjolski i oduševila fanove u Venezueli: 'Ona bi mogla biti i naša Miss'

'Do tada imam jednu molbu, vjerujte u sebe i svoju sposobnost da pomičete granice. Niti sam najljepša, niti najpametnija niti najzgodnija, ali sam zato najviša lol. A vi ste više nego dovoljni. Vaša Miss Universe Croatia 2025.', riječi su kojima je Laura posebno dirnula svoje fanove.

@laaureel

Drzim tecajeve plesa... podalje od sebe

♬ sonido original - lassecusss

Obožavatelji, koji često ističu kako im se sviđa njena prirodnost i opuštenost, u komentarima ispod spomenutog videa ne prestaju je hvaliti. 'Prekrasna, prirodna i spontana. Go Girl!!!', 'Simpatična, vedra i prekrasna. To nam treba', 'Izvanredna si!', 'Boginjo!', samo su neke od riječi koje su joj uputili.

Ova 23-godišnjakinja, koja studira i radi u Dubrovniku, trenutačno se u Tajlandu natječe za jednu od najprestižnijih titula u svijetu mode i ljepote. Osim izgleda, krasi ju i visina od vrtoglavih 191 cm. Uz to, javnost je impresionirala i svojom osobnošću te činjenicama da govori čak tri strana jezika i da redovno trenira odbojku.

Foto: Instagram

Mladoj misici predviđa se veliki uspjeh na spomenutom natjecanju, a to dokazuju i brojni komentari koje oduševljeni fanovi ostavljaju na njenim profilima na društvenim mrežama. Također, nedavno je pozvala cijelu naciju da joj pomogne i glasa za nju kako bi ušla u Top 30.

