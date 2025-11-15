Laura Gnjatović aktivna je i na TikToku! Evo što tamo objavljuje

Hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe, Laura Gnjatović, iznimno je aktivna na društvenim mrežama. Osim što s pratiteljima na svom Instagram profilu redovno dijeli detalje s prestižnog natjecanja, ova ljepotica oduševljava i objavama na Tik Toku.

Profil mlade Zadranke na jednoj od najpoznatijih društvenih mreža prati oko 36 tisuća obožavatelja. Misica tamo trenutno najčešće objavljuje videe povezane s prestižnim izborom ljepote, no ranije je s pratiteljima dijelila i trenutke iz svakodnevnog života pa je tako često snimala kako se uređuje i zabavlja s prijateljima, ali i kako joj je na poslu. Njeni su videi u kojima je prikazivala svoju dnevnu rutinu često bili komičnog karaktera.

#missuniversecroatia2025 ♬ original sound - laurel @laaureel Pozdrav od šašavice koja je nekad snimala šašava videa i na racun čije šašave osobnosti dobila šašavu ekipu od skoro 30 tisuća ljudi na ovoj platformi. Volim vas sve i želim da znate da iako ste zaboravili na mene, nisam ja na vas. Vraćam se u program čim donesem krunu u našu državu. Do tada imam jednu molbu, virujte u sebe i svoju sposobnost da pomičete granice. Niti sam najlipša, niti napametnija niti nazgodnija, al sam zato najviša lol. A vi ste više ste nego dovoljni. Vaša Miss Universe Croatia 2025.❤️🤍💙 #missuniversecroatia

Objava koja je njenim obožavateljima posebno zapela za oko je i video koji je objavila prošlog mjeseca. U njemu je Laura prikazana u crvenoj elegantnoj haljini kako izlazi iz luksuznog auta i šeće mostom. U opisu je napisala: 'Pozdrav od šašavice koja je nekad snimala šašava videa i na račun čije šašave osobnosti dobila šašavu ekipu od 30 tisuća ljudi na ovoj platformi. Volim vas sve i želim da znate da iako ste zaboravili na mene, nisam ja na vas. Vraćam se u program čim donesem krunu u našu državu.'

'Do tada imam jednu molbu, vjerujte u sebe i svoju sposobnost da pomičete granice. Niti sam najljepša, niti najpametnija niti najzgodnija, ali sam zato najviša lol. A vi ste više nego dovoljni. Vaša Miss Universe Croatia 2025.', riječi su kojima je Laura posebno dirnula svoje fanove.

Obožavatelji, koji često ističu kako im se sviđa njena prirodnost i opuštenost, u komentarima ispod spomenutog videa ne prestaju je hvaliti. 'Prekrasna, prirodna i spontana. Go Girl!!!', 'Simpatična, vedra i prekrasna. To nam treba', 'Izvanredna si!', 'Boginjo!', samo su neke od riječi koje su joj uputili.

Ova 23-godišnjakinja, koja studira i radi u Dubrovniku, trenutačno se u Tajlandu natječe za jednu od najprestižnijih titula u svijetu mode i ljepote. Osim izgleda, krasi ju i visina od vrtoglavih 191 cm. Uz to, javnost je impresionirala i svojom osobnošću te činjenicama da govori čak tri strana jezika i da redovno trenira odbojku.

Foto: Instagram

Mladoj misici predviđa se veliki uspjeh na spomenutom natjecanju, a to dokazuju i brojni komentari koje oduševljeni fanovi ostavljaju na njenim profilima na društvenim mrežama. Također, nedavno je pozvala cijelu naciju da joj pomogne i glasa za nju kako bi ušla u Top 30.