Laura Gnjatović: 'Digla sam na noge cijelu Hrvatsku, a ovo nije ni nogomet ni vaterpolo, hvala!'

Hrvatska kandidatkinja za Miss Universe, Laura Gnjatović, jedna je od favoritkinja za dobivanje ove prestižne titule. Mlada Zadranka, koju krasi visina od vrtoglavih 191 cm, za In magazin otkrila je kako izgleda jedan dan u životu misice na ovakvom natjecanju te kakvi odnosi vladaju među kandidatkinjama.

'Imam, naravno, očekivanja — velika očekivanja — ali sam isto tako spremna i na apsolutno nikakav plasman, i na mogućnost najgoreg plasmana. S druge strane, znam da imam svoju državu iza sebe, koja sve ovo prati, gleda vjerno i pomno, koja mi toliko podrške šalje da je to nešto nevjerojatno', priznala je Laura.

Foto: Instagram

Dodala je i kako joj mnogobrojne poruke podrške koje dobiva mnogo znače: 'Vi nemate pojma koliko sam ja zahvalna Bogu i vama što se mogu svako jutro probuditi uz četiri milijuna novih poruka podrške i koliko je to motivirajuće. S druge strane, nije da se nadam nečemu; neću se previše razočarati ako ne donesem doma nikakav plasman, jer svi znamo kakva je igra ovdje u pitanju'.

Domaća ljepotica objasnila je da sve kandidatkinje za ovu prestižnu titulu svakodnevno imaju mnogo obaveza koje ih okupiraju od jutra do mraka: 'Mi smo praktički ujutro na nogama od 5 sati pa do navečer, do 22 sata, i u cijelom danu imamo zilijun obaveza — od posjećivanja raznoraznih mjesta, jako malo vremena za šminkanje i presvlačenje, sve ono što je, naravno, svakoj curi najbitnije'.

Foto: Instagram

'Od jutra do sutra smo na nogama, ne stajemo doslovce, i jedva čekamo nakon cijelog dana doći u sobu i dignuti noge u zrak, jer su nam svima od hodanja u štiklama poprilično natečene…', šaljivo je ispričala te rekla kako je atmosfera, unatoč iscrpljujućoj dinamici, odlična.

Misica je objasnila kako ih cijelo vrijeme prati pogled članova žirija koji im, na temelju njihovog zalaganja, dodjeljuju negativne i pozitivne bodove. Dodala je i što se od kandidatkinja očekuje u vezi njihovog ponašanja: ''A to je da budemo profesionalne, zato što se i sam pristup ovome itekako mjeri i gleda'.

Foto: Jure Paljetak

Svestrana djevojka, koja se osim za modu, zanima i za sport te umjetnost, za spomenuti je medij ispričala i kakva 'klima' vlada među natjecateljicama za ovu prestižnu titulu: 'Cure su međusobno poprilično prijateljski nastrojene, iako se u nekim situacijama vidi ta kompetitivnost i osviještenost, jer su, naravno, sve cure tu s istim ciljem i svaka je svakoj konkurencija'.

'Ali ja iskreno uopće ne idem za tim, ne marim za to; ja sam prema svima apsolutno jednaka. Pokušavam sa svima biti korektna, fer, nježna, topla i draga, kakva jesam i inače, zato što stvarno smatram da od grubosti ne dobivamo apsolutno ništa.', priznala je ova skromna studentica sestrinstva koja radi u jednoj dubrovačkoj poliklinici.

Foto: Jure Paljetak

Iako je stekla simpatije mnogih obožavatelja s kojima neumorno na društvenim mrežama dijeli doživljaje s natjecanja koje se održava na Tajlandu, 23-godišnja Laura priznala je kako se jedva čeka vratiti svojoj svakodnevici: 'Meni je već dovoljan plasman to što sam uspjela cijelu Hrvatsku okupiti i dignuti na noge zbog jednog ovakvog prekrasnog, ali u isto vrijeme i čudnog iskustva. Jer realno, nije ni nogomet ni vaterpolo, a ovoliko je popraćeno, tako da hvala vam od srca svima'.