'VJEROVALI ILI NE'

Miss Laura Gnjatović odgovorila na škakljivo pitanje pratitelja: 'Ni ja nisam baš sasvim sigurna'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Miss Laura Gnjatović odgovorila na škakljivo pitanje pratitelja: 'Ni ja nisam baš sasvim sigurna'
Foto: Instagram

Hrvatska kandidatkinja sudjelovala je na prestižnom izboru ljepote te osvojila srca brojnih radoznalih obožavatelja

Hrvatska kandidatkinja za izbor Miss Universe, Laura Gnjatović, prošlog se tjedna u Tajlandu natjecala za prestižnu titulu. Iako nije prošla u Top 12, osvojila je srca mnogih pa je tako na njenom Instagram profilu prati gotovo 43 tisuće ljudi. Svoje je pratitelje na društvenoj mreži odlučila počastiti popularnim 'Q&A'.

Radi se zapravo o formi koju često koriste poznata imena kako bi svojim fanovima omogućili da im postave pitanja koja ih zanimaju. Obožavatelji su pohrlili saznati detalje koje dosad nisu znali, a jedna se osoba zanima i za Laurinu kilažu. 'Koliko imaš kg?', glasilo je pitanje.

Foto: Instagram

'Vjerovali mi ili ne, u Tajland sam došla sa svojih poniznih 68 kg', iskreno je odgovorila domaća misica te šaljivo dodala: 'Imam osjećaj da imam 71 kg u ovom trenutku. Nisam posve sigurna'. Osim na ovo, malo škakljivo, odgovorila je i na još neka zanimljiva pitanja.

LIJEPA ZADRANKA Laura Gnjatović podijelila fotku koja joj je posebna s natjecanja za 'Miss': 'Moje lice sve govori'
Laura Gnjatović podijelila fotku koja joj je posebna s natjecanja za 'Miss': 'Moje lice sve govori'

'Jesu li naporne pripreme za miss?', glasilo je jedno od njih. Ljepotica je odgovorila kako ni jedna od aktivnosti koje je provodila nije 'obavezna', ali se svaki trud isplati zbog promocije svoje zemlje i sebe. 'U svakom slučaju, najbitnije je ne zaboraviti uživati u trenutku jer traju jako kratko, a neponovljivi su'.

74th Miss Universe pageant in Bangkok
Foto: Athit Perawongmetha

Također, hrvatska Miss Universe primila je i mnogo komplimenata za svoj izgled i šminku. 'Legendo naša, nemam pitanje, samo iskrenu čestitku, odličan posao odrađen!', 'Prelijepa si Laura! Možeš li nam reći koji 'lip combo' koristiš? I puder?', neke su od riječi oduševljenih pratitelja.

IZA KULISA PRESTIŽNOG NATJECANJA Laura Gnjatović podijelila novu uspomenu s 'Miss Universea': Otkrila kome duguje zahvalnost
Laura Gnjatović podijelila novu uspomenu s 'Miss Universea': Otkrila kome duguje zahvalnost

Podsjetimo, finale izbora za prestižnu titulu održalo se prošloga petka u 2 ujutro po našem vremenu. Iako se nije plasirala u Top 12, naša Laura svojim je izgledom i prekrasnom osobnošću oduševila obožavatelje diljem svijeta, a krunu je ove godine kući ponijela meksička misica Fatima Bosch.

Foto: Instagram

Lijepa se Zadranka posebno istaknula i na natjecanju u nacionalnim kostimima, za koje je odabrala srebrnu kreaciju domaćeg dizajnera Jurja Zigmana, koja je bila inspirirana plemenitom periskom. Nakon toga, prošetala je i u kupaćem kostimu te svečanoj crvenoj haljini koja je podsjećala na morske koralje.

OSTALO

