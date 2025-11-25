Nakon putovanja života: Naša lijepa misica Laura Gnjatović otkrila kada se vraća kući

Laura Gnjatović, hrvatska kandidatkinja za prestižnu titulu Miss Universe, otkrila je kada se vraća u Hrvatsku. Naime, finale poznatog natjecanja u ljepoti održalo se u petak u dva ujutro po našem vremenu, no domaća se misica nažalost nije plasirala u Top 12, a pobjedu je ove godine odnijela Meksikanka Fatima Bosch.

Mlada Zadranka svojom je ljepotom i osobnošću stekla mnogo obožavatelja, a putem storyja na svom Instagram profilu pružila im je priliku da joj postave pitanja koja ih zanimaju. U sklopu popularne forme 'Q&A' fanovi su pohrlili saznati dosad nepoznate detalje o Lauri, a netko ju je upitao: 'Kada dolaziš doma?'.

Foto: Instagram

Uz fotografiju sebe s koferima i hrvatskom zastavom u zagrebačkoj zračnoj luci misica je napisala '29.11. 12h Zagreb aerodrom'. Osim ove informacije, koja je zasigurno razveselila sve njene domaće obožavatelje, hrvatska Miss Universe podijelila je i još neke zanimljive detalje.

Osim odgovora na to koliko ima kila te jesu li joj pripreme za prestižan izbor bile naporne, otkrila je i što misli o tome da je Miss Obale Bjelokosti slučajno u jednom trenutku prekinula njeno predstavljanje na natjecanju. 'U tom trenutku, jedina stvar koju čujemo je publika. Vriskovi su toliko jaki da ne možeš čuti sam sebe ni prethodnog/idućeg kandidata, vjerujte mi', objasnila je.

Foto: Instagram

'Zato vičemo ime svoje zemlje, zato jer mi (ja) mislimo da nismo dosegle mikrofon dovoljno. Ali bila je to čista pogreška. Nije bilo loših namjera, vjerujem', napisala je Laura te se šaljivo obratila kolegici napisavši: 'You did me dirty girl'.

Olivia Yacé, Miss Obale Bjelokosti s kojom se Laura u Tajlandu često družila, nedavno je svoje Instagram pratitelje šokirala objavom da se odriče ove laskave titule objasnivši kako nastoji slijediti svoje vrijednosti koje nisu u skladu s vrijednostima organizacije.

Foto: Athit Perawongmetha

Podsjetimo, naša misica bila je jedan od favorita, a publiku je, osim izgledom i osobnošću, osvojila i upečatljivim modnim kombinacijama. Tako je pistom za vrijeme natjecanja u nacionalnim kostimima prošetala u srebrnoj kreaciji Jurja Zigmana. Ovaj se domaći dizajner prilikom izrade Laurinog kosima inspirirao plemenitom periskom, ugroženom školjkom karakterističnom za Jadran.

Nakon toga, Laura je pistom prošetala i u smaragdno zelenom kupaćem kostimu te glamuroznoj crvenoj večernjoj haljini s korzetom i visokim prorezom, koja je mnoge podsjetila na morske koralje iste boje.