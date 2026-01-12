Laura Gnjatović skinula je lentu i uhvatila se akumulatora...

Hrvatska Miss Universe, Laura Gnjatović, ponovno je u središtu pažnje, ali ovoga puta zbog prizora koji se rijetko veže uz titulu najljepše. Na svom Instagram profilu objavila je fotografije na kojima sama mijenja akumulator na automobilu.

Uz objavu je duhovito napisala: 'Stvari koje mi nisu bile na popisu, ali 2026. me natjerala na njih: mijenjanje akumulatora', čime je nasmijala i oduševila pratitelje. Umjesto glamura i crvenih tepiha, Laura je pokazala svakodnevnu situaciju u kojoj se snašla bez pomoći.

Foto: Instagram

Inače, Laura je Hrvatsku predstavljala na svjetskom izboru Miss Universe, gdje se plasirala među Top 30 natjecateljica. Nakon izbora otkrila nam je da je u procesu selidbe u Rijeku, gdje planira raditi kao medicinska sestra. U međuvremenu je Novu godinu dočekala u SAD-u u organizaciji predsjednika Donalda Trumpa, u njegovoj rezidenciji Mar-a-Lago.

Foto: Instagram