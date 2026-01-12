Obavijesti

Show

Komentari 7
RADIŠNA MISICA

Laura Gnjatović skinula je lentu i uhvatila se akumulatora...

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: < 1 min
Laura Gnjatović skinula je lentu i uhvatila se akumulatora...
7
Foto: Instagram

Stvari koje mi nisu bile na popisu, ali 2026. me natjerala na njih: mijenjanje akumulatora', napisala je uz objavu čime je nasmijala i oduševila pratitelje

Admiral

Hrvatska Miss Universe, Laura Gnjatović, ponovno je u središtu pažnje, ali ovoga puta zbog prizora koji se rijetko veže uz titulu najljepše. Na svom Instagram profilu objavila je fotografije na kojima sama mijenja akumulator na automobilu.

UŽIVALA U DRUŠTVU Hrvatska Miss Universe ponovno je bila na večeri kod Trumpa: Pogledajte tu raskoš
Hrvatska Miss Universe ponovno je bila na večeri kod Trumpa: Pogledajte tu raskoš

Uz objavu je duhovito napisala: 'Stvari koje mi nisu bile na popisu, ali 2026. me natjerala na njih: mijenjanje akumulatora', čime je nasmijala i oduševila pratitelje. Umjesto glamura i crvenih tepiha, Laura je pokazala svakodnevnu situaciju u kojoj se snašla bez pomoći.

Foto: Instagram

Inače, Laura je Hrvatsku predstavljala na svjetskom izboru Miss Universe, gdje se plasirala među Top 30 natjecateljica. Nakon izbora otkrila nam je da je u procesu selidbe u Rijeku, gdje planira raditi kao medicinska sestra. U međuvremenu je Novu godinu dočekala u SAD-u u organizaciji predsjednika Donalda Trumpa, u njegovoj rezidenciji Mar-a-Lago.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
HRT-ov reporter zamolio kolegu Meštrovića: 'Nemoj mi kvariti jutro spominjući Vučića...'
U 'DOBRO JUTRO, HRVATSKA'

HRT-ov reporter zamolio kolegu Meštrovića: 'Nemoj mi kvariti jutro spominjući Vučića...'

Prije par dana je jedna od tema u HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' bilo i izvanredno stanje u Srbiji zbog vremenskih neprilika. Voditelj Davor Meštrović prenio je izjavu predsjednika Srbije...
FOTO Drugi Thompsonov nastup u Poreču: Pogledajte kakva je atmosfera na koncertu u Istri
OBJAVIO FOTOGRAFIJE

FOTO Drugi Thompsonov nastup u Poreču: Pogledajte kakva je atmosfera na koncertu u Istri

Glazbenik Marko Perković Thompson večeras ponovo nastupa u Poreču u dvorani Žatika. Prvi koncert bio je sinoć, a pjevač je sada na društvenim mrežama otkrio atmosferu i s drugog koncerta
Što će se događati u serijama i sapunicama u ponedjeljak?
DNEVNI PREGLED

Što će se događati u serijama i sapunicama u ponedjeljak?

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 12. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026