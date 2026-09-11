Svađa nakon poljubaca! Laura Prgomet je već uspjela napraviti skandal u realityju 'Elita 10'...

Bivša natjecateljica 'Gospodina savršenog', Laura Prgomet tek je nekoliko dana u kontroverznom srpskom reality showu 'Elita 10', a već se našla u središtu nove drame i to nakon što je na početku realityja razmjenjivala nježnosti s Filipom Carem, a njihov odnos sada je naišao na prve probleme.

Foto: Antonio Ahel

Naime, nakon zabave u kasinu, na kojoj su se natjecatelji opustili uz glazbu i piće, Laura i Car izdvojili su se iz društva. Njihov razgovor ubrzo je prerastao u žestoku raspravu, a sve su zabilježile kamere. Car je Lauri zamjerio jer je bila previše bliska s drugim muškarcima u realityju te joj je poručio kako je sve pomno pratio.

- Skenirao sam situaciju - rekao je Car Lauri te je tvrdio kako ju je uhvatio u laži.

Laura je Careve optužbe odbacivala te se branila.

- To su laži - ponavljala je dok ju je Car ispitivao o njenim odnosima s drugim natjecateljima.

Foto: Instagram

Tijekom ove žestoke rasprave spominjali su se Janjuš, Aneli i Anđelo, a Car je jasno dao Lauri do znanja da ga je svojim ponašanjem povrijedila te joj je poručio kako je bio spreman zbog nje prijeći preko svojih loših iskustava od ranije. Laura je cijelo vrijeme uvjeravala Cara kako njegove optužbe nisu istinite, a njihova svađa privukla je veliku pozornost jer su kratko prije toga bili vrlo prisni pred kamerama.

Laura je pri samom ulasku u showu za sebe rekla kako je prirodna majstorica za skandale, a već u prvim danima povezivali su je s nekoliko muškaraca. Tako je, osim za Filipa Cara, Laura interes pokazala za Mateja Matijevića.

- Bila si u tri veze u jednom danu - poručio je Matijević Lauri.

Foto: Instagram

Snimka svađe Laure i Cara izazvala je brojne reakcije gledatelja. Dok su je jedni kritizirali zbog ponašanja u realityju, drugi su zaključili kako se upravo zbog temperamenta dobro uklopila u format emisije.