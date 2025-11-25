Laura Prgomet kao fatalna žena u spotu 'Ljubavnika' oduševila fanove: Baš je prava 'otrovnica'

Popularni sastav 'Ljubavnici' izbacio je novu pjesmu 'Otrovnica', a u spotu za nju pridružila im se i Laura Prgomet, bivša natjecateljica showa 'Gospodin savršeni'. Obožavatelji su se još ranije pitali hoće li ova poznata dama s ovom grupom i pjevati, a njihova nagađanja potaknule su objave na Instagramu te teaser koji su objavili 'Ljubavnici'.

U spotu koji je na sveopće oduševljenje fanova napokon dostupan na YouTubeu, Laura, koja je utjelovila fatalnu ženu, odnosnu 'Otrovnicu', zavodljivo šeće oko pjevača Maria Regelje. Prema mišljenju obožavatelja u komentarima, mladoj dami ova uloga izvrsno pristaje, a riječi pjesme: 'Dušu si mi otrovala, to ni jedna nije, srcem mojim poigrala, ko' ni jedna prije', izvrsno joj pristaju.

'Laurica,prava otrovnica... bolju niste mogli izabrati...', 'E moj Šime ,nadam se da ti cure sline', 'Pun pogodak!', 'A Šime je samo trebao reći datum rođenja', 'Prelijepa pjesma al' Laura je stvarno zgodna', samo su neke od laskavih riječi kojima su počastili Lauru.

Fanovi nisu zaboravili pohvaliti ni sastav te njihovu novu pjesmu, a 'Ljubavnici' su im zahvalili dirljivom porukom u komentaru: 'Hvala vam na svakom komentaru! Trudimo se biti svoji, biti ono što volimo, a to je naša dobra glazba! Hvala ekipo!'.

Podsjetimo, Laura i Ljubavnici jučer su na svojim Instagram profilima podijelili niz zajedničkih fotografija sa seta za spot, kojima su najavili izlazak singla, a na nekima od njih ona pozira i ispred mikrofona. 'Laura je utjelovila našu "Otrovnicu" , jeste li spremni za premijeru sutra?', stoji u objavi.

Nekoliko dana prije toga, ova ljepotica objavila je i niz fotografija uz opis koji je u njenim pratiteljima razigrao maštu. 'Dragi moji, opet sam bila vrijedna i spremila vam nešto zanimljivo. Odlučila sam da ipak neću još otkriti o čemu je riječ, još kratko ću vas prepustiti mašti… što mislite, o čemu je riječ?', napisala je. Neki su mislili da će reklamirati vinariju, budući da u ruci drži čašu, a neki su čak pretpostavljali da bi mogla biti ženski agent 007.

POGLEDAJTE SPOT: