Laura Prgomet opet se natječe u realityju, ovoga puta u 'Eliti 10'

Laura Prgomet nakon sudjelovanja u showu 'Gospodin savršeni' odlučila se okušati i u reality showu preko granica Hrvatske. Ona je jučer i službeno postala natjecateljica kontroverznog srpskog reality showa 'Zadruga'. Prije ulaska u Bijelu kuću u Šimanovcima razgovarala je s voditeljicom showa Dušicom Jakovljević te je izjavila kako nema tremu prije ulaska u show i dodala je da je prirodna majstorica za skandale.

Foto: screenshoot/Instagram

- Ja sam prirodna majstorica za skandale, nemam nikakvu tremu. Vidjet ćemo kako će se sve odvijati - rekla je.

Laura je novu avanturu dala naslutiti i objavom na Instagram storyju gdje je napisala kako će njen Instagram profil privremeno na neko vrijeme voditi njen prijatelj te je istaknula kako je vrijeme za novo poglavlje u njenom životu.

Foto: screenshoot/Instagram

- Dragi moji, moj profil privremeno će u narednom periodu voditi moj @alwooodzz i stoji vam na raspolaganju za sve informacije, novosti i sve što vas bude zanimalo!! - napisala je.

- Vrijeme je za novo poglavlje u mom životu. Očekujte očekivano i još puno više. Vaša jedina Lauris - nadodala je.

No, Laura nije jedina Hrvatica u Bijeloj kući u Šimanovcima. Njoj će društvo raditi i Filip Car, Jasenka Cindrić, Karlo Ječminek, Aneli Ahmić te majka naše popularne influencerice, Meri Banovac, Mirjana Zuzija Kerum. Mediji u Srbiji pišu kako su reakcije gledatelja na njezin ulazak u show jako pozitivne i obožavatelji ovog realityja uvjereni su kako će se Laura uklopiti odlično s ostalim sudionicima te da će prirediti pravi spektakl. Nakon što je ušla u show Laura je, piše Pulsonline, ušla u razgovor s poznatom natjecateljicom srpskih reality showova Miljanom Kulić te su njih dvije komentirale ostale kandidate i iskoristile su priliku da razmjene tračeve o njima.