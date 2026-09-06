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SRPSKI REALITY

Laura Prgomet opet se natječe u realityju, ovoga puta u 'Eliti 10'

Piše Maša Mai Čigir,
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Laura Prgomet opet se natječe u realityju, ovoga puta u 'Eliti 10'
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Foto: Instagram
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Laura Prgomet postala je natjecateljica kontroverznog srpskog reality showa 'Elita 10'

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Laura Prgomet nakon sudjelovanja u showu 'Gospodin savršeni' odlučila se okušati i u reality showu preko granica Hrvatske. Ona je jučer i službeno postala natjecateljica kontroverznog srpskog reality showa 'Zadruga'. Prije ulaska u Bijelu kuću u Šimanovcima razgovarala je s voditeljicom showa Dušicom Jakovljević te je izjavila kako nema tremu prije ulaska u show i dodala je da je prirodna majstorica za skandale.

NOVA GUZA FOTO Laura Prgomet se požalila da loše spava zbog filera u guzi
FOTO Laura Prgomet se požalila da loše spava zbog filera u guzi
Foto: screenshoot/Instagram

- Ja sam prirodna majstorica za skandale, nemam nikakvu tremu. Vidjet ćemo kako će se sve odvijati - rekla je.

Laura je novu avanturu dala naslutiti i objavom na Instagram storyju gdje je napisala kako će njen Instagram profil privremeno na neko vrijeme voditi njen prijatelj te je istaknula kako je vrijeme za novo poglavlje u njenom životu.

Komentar stručnjaka Mogu li fileri zamijeniti 300 čučnjeva na dan, kako tvrdi Laura iz 'Gospodina Savršenog'?
Mogu li fileri zamijeniti 300 čučnjeva na dan, kako tvrdi Laura iz 'Gospodina Savršenog'?
Foto: screenshoot/Instagram

- Dragi moji, moj profil privremeno će u narednom periodu voditi moj @alwooodzz i stoji vam na raspolaganju za sve informacije, novosti i sve što vas bude zanimalo!! - napisala je.

- Vrijeme je za novo poglavlje u mom životu. Očekujte očekivano i još puno više. Vaša jedina Lauris - nadodala je.

OBJAVILA VIDEO FOTO Ponoćni tretman: Laura Prgomet stavila je filere u guzu
FOTO Ponoćni tretman: Laura Prgomet stavila je filere u guzu
@viktorhrsak1 Elita 10: Laura Prgomet je nova učesnica Elite 10#zadruga #zadruga__official #elita10 #lauraprgomet ♬ izvorni zvuk - viktor Hršak vičko 🫶🫶🫶

No, Laura nije jedina Hrvatica u Bijeloj kući u Šimanovcima. Njoj će društvo raditi i Filip Car, Jasenka Cindrić, Karlo Ječminek, Aneli Ahmić te majka naše popularne influencerice, Meri Banovac, Mirjana Zuzija Kerum. Mediji u Srbiji pišu kako su reakcije gledatelja na njezin ulazak u show jako pozitivne i obožavatelji ovog realityja uvjereni su kako će se Laura uklopiti odlično s ostalim sudionicima te da će prirediti pravi spektakl. Nakon što je ušla u show Laura je, piše Pulsonline, ušla u razgovor s poznatom natjecateljicom srpskih reality showova Miljanom Kulić te su njih dvije komentirale ostale kandidate i iskoristile su priliku da razmjene tračeve o njima.

VRUĆI KADROVI FOTO Laura Prgomet pokazala guzu u tangicama i novu ljubav
FOTO Laura Prgomet pokazala guzu u tangicama i novu ljubav

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