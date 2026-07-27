Laura Prgomet se oglasila nakon uhićenja: 'Šokirana sam, nisam prepoznala samu sebe'

Laura Prgomet (26), koju su mnogi upoznali u showu 'Gospodin Savršeni' gdje je pokušala osvojiti srce Šime Eleza, posljednjih je tjedana u središtu pozornosti zbog incidenta koji se dogodio u jednom kafiću u Dubrovniku.

Podsjetimo, početkom srpnja Laura Prgomet uhićena je i odvedena pred DORH nakon privođenja u Dubrovniku zbog narušavanja javnog reda i mira u jednom kafiću.

Kako kažu svjedoci, bila je vidno rastresena, bacala je čaše, a kad je došla policija, navalila je i na njih. Iz izvora bliskih slučaju doznajemo da se nije smirila ni u policijskom automobilu, dok su je vozili u bolnicu. Dapače, dala je “gasa”, pa su zamalo sletjeli s ceste.

No nakon nekoliko dana u istražnom zatvoru Laura je puštena je na slobodu budući da je izvanraspravno vijeće prihvatilo žalbu obrane i preinačio rješenje suca istrage. Istražni zatvor joj je ukinut, no naložene su joj mjere opreza.

Foto: Instagram

Sada se oglasila i sama Laura te je za Hrvatsku danas u podužoj izjavi za javnost objasnila kako se osjeća.

"Prije svega, želim reći da sam, kada sam prvi put pogledala snimke tog događaja, ostala šokirana. Gledala sam osobu koju gotovo nisam mogla prepoznati. Ponašanje koje se na njima vidi nije ponašanje kakvo me inače opisuje niti predstavlja moje vrijednosti, moj karakter i način na koji živim svoj život", počela je pismo Laura.

"Ne tražim opravdanje za ono što se dogodilo. U potpunosti prihvaćam odgovornost za svoje ponašanje i svjesna sam da sam svojim postupcima uzrokovala nelagodu, zabrinutost i dodatni posao ljudima koji su samo obavljali svoj posao. Zbog toga mi je iskreno i duboko žao", dodala je te istaknula kako se ispričava svim djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a osobito policijskim službenicima koji su te noći postupali prema njoj.

Foto: RTL

"Istovremeno osjećam potrebu reći i nešto što mi je iznimno važno. U trenutku kada su se svi ti događaji odvijali nisam bila u svom uobičajenom psihofizičkom stanju. Vjerujem da će nadležne institucije utvrditi sve okolnosti koje su tome prethodile i zbog toga o njima u ovom trenutku ne mogu i ne želim detaljnije govoriti. Mogu samo reći da duboko osjećam kako odluke koje sam tada donosila i način na koji sam se ponašala nisu bili odraz mene kao osobe", objasnila je.

Uputila je i važnu poruku.

"Čuvajte sebe, pazite s kim ste, kome vjerujete i u kakvim se situacijama nalazite. Dovoljna je jedna noć da vam promijeni život na način koji nikada niste mogli zamisliti", stoji pri kraju izjave.

"Još jednom, od srca, ispričavam se svima koje sam svojim ponašanjem povrijedila, uznemirila ili razočarala. S vjerom da iz svake pogreške možemo nešto naučiti i postati bolji ljudi, šaljem vam poruku mira, razumijevanja i ljubavi", zaključila je Laura.