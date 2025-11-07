Natjecanje za Miss Universe sve je bliže, a sve je više predviđanja o mogućoj pobjednici. Tako je portal Missosology, koji analizira izbore ljepote, našu Lauru stavio na 3. mjesto
Predviđaju da će naša misica Laura Gnjatović biti u top 3! Evo tko joj je glavna konkurencija
Portal Missosology, koji analizira međunarodne izbore ljepote, objavio je svoj poredak koji predviđa za izbor za Miss Universe. Naša predstavnica Laura Gnjatović je na visokom trećem mjestu.
Inače, Laura je Miss Universe Hrvatske postala je krajem travnja ove godine. Ova rođena Zadranka, osim što se bavi modom, trenutno studira i sestrinstvo te radi u jednoj dubrovačkoj poliklinici.
Osim toga, 23-godišnja Laura uživa i u bavljenju sportom pa je tako profesionalna odbojkašica koja igra za Ženski odbojkaški klub Dubrovnik. Govori i tri strana jezika, a također je i velika humanitarka. Nedavno je u Dubrovniku organizirala i modnu reviju od koje je prihod bio namijenjen najpotrebitijima.
Lijepa misica ljubiteljica je prirode, životinja i umjetnosti, a posebno uživa u sviranju gitare, slikanju, plesanju i još mnogim stvarima. U privatnom životu, Lauri veliku podršku pruža i zaručnik, košarkaš Filip Vujičić.
Ona je u srijedu navečer imala svoj prvi službeni nastup u sklopu izbora za Miss Universe. Na svečanoj ceremoniji otvaranja 74. izbora ljepote Laura se predstavila, rekla odakle dolazi te se spustila niz stepenice i prošetala pistom.
Laura je za svoje prvo službeno predstavljanje izabrala dugu srebrno-bijelu haljinu s prozirnim i čipkastim detaljima. Haljina je na ramenima otvorena, a veliki prorez istaknuo je njene elegantne noge. Izgled je upotpunila velikim visećim naušnicama, ogrlicom od bisera i pripadajućom narukvicom, a kosu je pustila i blago uvila.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+