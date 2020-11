Lazić duguje deset milijuna kn: 'Bitno da je glava na ramenima'

<p>Srpski pjevač<strong> Darko Lazić</strong> (29) ponovno se našao u problemima. Naime, srpski mediji pišu kako je glazbenik upao u financijske probleme s obzirom na to da već neko vrijeme nema nastupe na mjesečnom nivou. No novac duguje i kamatarima, a dug se 'pretvorio' u vrtoglavu cifru. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Još uvijek nisam vratio dugove pa je sada 'cifra' narasla. Prije je bilo oko sedam milijuna, a sada je deset milijuna kuna. Čim krenem raditi, vratit ću novac. Bitno da je glava na ramenima - rekao je Darko za emisiju 'DeToxic' i dodao: </p><p>- Ako neki drugi duguju pa zašto ne bih mogao i ja? Milijun i pol eura nije malo. Što ljude zanima koliko novca dugujem? Treba me netko ubiti zbog duga? Sve ovo je za normalne ljude. Vratit ću novce - rekao je glazbenik za kraj. </p><p>Inače, Darko je prije mjesec dana, pišu srpski mediji, progovorio i o porocima. </p><p>- Ne smijem se drogirati, ne smijem jesti pa mogu li barem piti? Kada sam jeo govorili su mi da sam vepar, a kada sam se drogirao pričali su da sam narkoman. Sada vjerojatno misle da sam alkoholičar - rekao je Darko. </p>