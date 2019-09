Lazićeva djevojka izbrisala sve fotografije: 'Radim to iz inata'

Srpski pjevač Darko Lazić (27) i njegova zaručnica Marina Gagić, kako prenosi Kurir, trenutno proživljavaju ljubavnu krizu. Naime, Marina više ne prati Darka na društvenim mreže, a izbrisala je i zajedničke fotografije.

Ipak, priznaje kako nije došlo do prekida već zbog 'podivljalih' hormona često burno reagira.

- Malo smo se posvađali, ali ništa strašno. To sam mu napravila iz inata. S obzirom na to da on rijetko objavljuje zajedničke fotografije, odlučila sam maknuti fotografije na kojima smo zajedno - rekla je Martina.

Na pitanje, koliko često dolazi do trzavica u njihovoj vezi, Marina je odgovorila bez razmišljanja.

- Mi se volimo. Naravno da se ponekad svađamo, ali sve je to normalno u braku ili vezi. Pogotovo ako imate zajedničko dijete. Darko nije savršen, ali prihvaćam njegove dobre i loše strane. Ja sam ga birala - kroz smijeh je rekla Darkova izabranica.

Par je u vezi od svibnja prošle godine, a zaručili su se početkom 2019. Prije tri mjeseca, Marina je rodila dječaka Alekseja. Vjenčanje planiraju, kako kaže, iduće godine. Lazić s bivšom suprugom Anom Sević (33) ima kći Lorenu (4), a taj brak okončao je 19. lipnja ove godine. Rekao je kako se kaje što nije ranije završio taj brak.

Darko je široj domaćoj javnosti postao poznat nakon teške prometne nesreće u listopadu 2018. kada se borio za život. Sletio je automobilom s lokalnog puta Subotište-Brestač u Srbiji te se prevrnuo na krov. Policija je priopćila da je Lazić bio sam u automobilu, imao je 1,39 promila alkohola u krvi, a nije se ni vezao.

