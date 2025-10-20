Ledisi za 24sata: Čast je pjevati na Super Bowlu u svom gradu

Jedinstvena prilika čuti jedan od najprepoznatljivijih glasova 21. stoljeća u pratnji vrhunskih glazbenika bit će 25. listopada u Kinu SC! Američka R&B i jazz pjevačica Ledisi dolazi u Zagreb. Pjevačica, autorica tekstova i glazbe, glumica, glazbena producentica, filmska producentica, izdavačica, pedagoginja i direktorica diskografske kuće koja više od 20 godina osvaja publiku diljem svijeta. Među osvojenim nagradama Ledisi ima i jedan Grammy (uz 14 nominacija).

Dolazite u Hrvatsku povodom izlaska vašeg novog albuma "For Dinah", posvećenog jednoj od najvećih jazz pjevačica svih vremena, Dinah Washington. Kako ste odlučili napraviti taj korak?

To je bio osmogodišnji put do ovoga projekta. Oduvijek sam željela odati počast velikoj Dinah Washington, još prije svojega projekta "Ledisi Sings Nina". Bila mi je stalno na umu otkad sam se zaljubila u njezin opus i preslušala toliko drugih posveta njoj.

Očito se pokazalo kao dobra odluka jer vas je pohvalio i sam Elton John. Koliko vam to znači?

Kao dijete sam pjevala Eltonovu pjesmu "Benny and The Jets" svojim plišanim igračkama. Ovo je trenutak u kojemu se krug zatvorio - da me prepozna jedan od mojih glazbenih heroja. To mi znači jako puno.

U Hrvatsku dolazite prvi put i spomenuli ste da biste voljeli vidjeti Plitvička jezera...

Zaista bih voljela. Ali vrijeme i putovanja to možda neće dopustiti. Putovati između koncerata na ovoj turneji prilično je zahtjevno.

Foto: PROMO

Kakav koncert pripremate za nas?

Pjevat ću što je više moguće iz svoga repertoara. Nisam sigurna kad ću se ponovno vratiti.

Pjevačica, autorica pjesama, skladateljica, glumica, glazbena producentica, filmska producentica, izdavačica, edukatorica, voditeljica diskografske kuće... Kako uspijevate sve to?

Vrlo pažljivo i strateški. Nekako sve funkcionira. Zato imam sjajan tim.

Koliko je Nina Simone utjecala na vas glazbeno?

Ona je bila neustrašivo autentična crnkinja te je kroz svoj glas i glazbu zagovarala crnački narod i kulturu. Ja to činim kroz svoju glazbu - uzdižem crnačku povijest kroz posvete i svoj edukativni rad, pazeći da se naše priče nikad ne zaborave.

Imate vlastitu diskografsku kuću i napustili ste "velike" izdavače. Koliko je ta odluka bila rizična?

Biti pod etiketom je bio rizik. Biti u glazbenoj industriji uvijek je rizik. Najveća razlika je što sad imam partnerstva te ponovno posjedujem svoj život i svoju glazbu, kao na početku karijere. Počela sam kao neovisna umjetnica - i to je nasljeđe koje želim ostaviti. Vlasništvo.

Godine 2020. objavili ste singl "Anything for You", koji je osvojio Grammy za najbolju tradicionalnu R&B izvedbu na 63. dodjeli Grammyja. Koliko vam znači to priznanje?

Predivno je! Moje kolege su me prepoznale. To mi znači cijeli svijet.

Surađivali ste s Herbiejem Hancockom, Robertom Glasperom, Patti Austin..., a na pjesmi "Ain't Gonna Miss U When U're Gone" pridružio vam se i Prince. Kakav je osjećaj raditi s takvim glazbenicima?

To je kao slikanje glazbenih slika u savršenom trenutku. Trebala sam biti okružena drugim genijima koji stvaraju umjetnost. Svaki put se osjeća savršeno i predodređeno.

Foto: Cal Sport Media/SIPA USA

Pojavili ste se u filmu "Leatherheads", koji je režirao i u kojemu glumi George Clooney, uz Renée Zellweger...

Nije gubio vrijeme kao redatelj, George Clooney je točno znao što želi snimiti i kad, baš kao u procesu snimanja glazbe. Moj je glas sniman uživo na setu, a mikrofoni su bili pažljivo postavljeni da sve zvuči autentično. Bilo je vrlo prirodno i organski. Odabrao je tim ljudi koji su razumjeli njegovu viziju i fantastičnu glumačku postavu. Bila sam zadivljena njegovim procesom. Nadam se da ću ponovno imati priliku raditi na nečemu takvom.

Ove ste godine nastupili na Super Bowlu. Velika čast...

U ovakvim vremenima? Apsolutno velika čast - i to u New Orleansu, odakle potječem, naravno!

Jeste li ikad razmišljali kakav bi bio vaš život da niste umjetnica?

Zašto bih? Ovo je savršeni život.