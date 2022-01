Jedna od najcjenjenijih osobina legendarne glumice Betty White bila je ta da je uistinu obožavala svoje fanove. Zvijezda je preminula samo pola mjeseca prije 100. rođendana, a 11 dana prije snimila je videozapis za svoje obožavatelje koji je objavljen u petak.

U intervjuu za ET, producent Steve Boettcher, koji radi na dokumentarnom filmu 'Betty White: A Celebration', iskreno je progovorio o njezinom stavu prema svojim obožavateljima.

- 20. prosinca snimila je kratki video. To je na neki način bila poruka za njezine obožavatelje koji bi bili s njom na proslavi 100. rođendana. Snimila ga je samo 11 dana prije nego je preminula - rekao je Boettcher.

U videozapisu tako možemo vidjeti glumačku legendu, nasmijanu kao i uvijek, ali posebno dotjeranu u zeleni veseli sako i zelenu majicu. Obožavala se dotjerivati, rekao je producent.

- Obožavala se dotjerivati i, kada bi se našminkala i napravila frizuru, bila je apsolutno prekrasna. Smješkala se i uistinu se iskreno htjela zahvaliti obožavateljima iz dubine njezinog srca za sve te godine podrške - opisao je video-poruku tada producent.

U poruci se kroz široki osmjeh zahvalila svojim obožavateljima koji su ju gledali preko 80 godina.

- Želim vam svima zahvaliti za ljubav i podršku koju ste mi pružali sve ove godine. Hvala vam puno! - rekla je legenda.

Jeff Witjas, njezin suradnik i prijatelj, nakon njezine smrti potaknuo je obožavatelje da doniraju u mnoge organizacije u kojima je glumica bila aktivistica što su uglavnom bile one za zaštitu životinja, ali i da doniraju i tako pomognu životinjama bilo kako i bilo gdje jer bi to glumica željela.

Toliko je voljela životinje da je u jednom intervjuu za People spomenula da ima 26 pasa. Samo neke od organizacija kojima je pomagala bile su 'The Los Angeles Zoo', 'Wildlife Learning Center', 'Actors and Animals for Others' i 'Guide Dogs For the Blind'.

- Treba biti dobar i suosjećajan prema osobama s kojima ste, mislim da se tako možete vječno osjećati mlado. Stvarno to mislim. Naučila sam to od mojih životinjskih prijatelja - rekla je 2012. u intervjuu Katie Couric.

Iz te posljednje želje 'rođen' je 'The Betty White Challenge', to jest, izazov koji je potaknuo mnoge da doniraju udrugama za zaštitu i brigu o životinjama, a taj je izazov spomenut i u opisu samog dirljivog videozapisa.

- Nevjerojatno je vidjeti koliko ste novca svi uspjeli donirati za životinje kroz #thebettywhitechallenge. Vjerujemo da Betty nikada ne bi mogla niti zamisliti ovoliku količinu ljubavi i bila bi svima zahvalna. Kada smo snimili njezinu posebnu poruku obožavateljima koji bi došli na njezin rođendan pogledati dokumentarni film o njoj, također smo snimili ovaj koji smo planirali objaviti na društvenim mrežama za njezin rođendan. Svoj rođendan je htjela iskoristiti kako bi proslavila vas, svoje obožavatelje. Znala je koliko je sreće imala, osjećala je svu vašu ljubav i nikada ju nije iznevjerila. Mislimo da je prikladno ovo objaviti danas kao zahvalu od Betty, ali i svih životinja - piše u opisu objave na službenom Facebook profilu glumice.

U samo šest sati, video je pregledan preko 85.000 puta, a u više od 3.000 komentara, obožavatelji su se emotivnim porukama zahvaljivali, ali i opraštali od velike dame malih ekrana.

Betty White osvojila je nagradu Emmy čak pet puta, Oprah Winfrey ju je nazvala nacionalnim blagom, a oborila je i Guinnessov rekord za najdužu glumačku karijeru kao ženska glumica na malim ekranima.