Legendarna glumica navršila je 75 godina: 'Draga moja Jadranka, želim ti sve najbolje'

Dočekala nas je u knjižnici Doma za starije osobe Medveščak, u centru Zagreba. Jadranka Matković jučer je proslavila 75. rođendan, a ionako mnogih poziva i poruka bilo je još više. No posebna čestitka stigla joj je od Ele Vušković (28). Iz Splita je došla u Zagreb, a željela je podružiti se s proslavljenom glumicom.

- Obožava glumce i sve vezano uz glumu, stalno smo u kazalištu, na koncertima. Ela je takva, ovo je za nju velika sreća - rekla nam je njena majka Dijana, potpredsjednica Udruge za sindrom Down-21 Split.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Ela je čestitala Jadranki rođendan, poželjela joj sve najbolje, predala joj dar, a onda su otišle na fotografiranje. Osmijeh Ela nije skidala s lica, kao ni Jadranka, jer to je čestitka koja se pamti.

- Jadranka mi je vrlo draga glumica, ali i ostale su. Pratim i gledam sve, volim otići u kazalište, a sretna sam kad upoznam neke glumce - rekla nam je Ela pa s Jadrankom otišla razgledati dom...

I dok su nekoliko dana u Zagrebu, Ela im je "dala zadatak" da otiđu na nekoliko kazališnih predstava. Zahvaljuju Miji Begović jer im je osigurala ulaznice za "Cluedo - društvena igra na sceni", predstavu zagrebačkog Satiričkog kazališta Kerempuh. Jadranka Matković, objašnjava nam, sve je manje za takve stvari.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

- Previše je to ljudi za mene. Ako idem, tražim sjedalo blizu izlaza. Ne mogu više u mase. A čuj, našlo se i godina, nije mi više lako s nogama, a bogami ni sa želucem - priča nam glumica.

I nas je provela Domom za starije osobe Medveščak, u kojem boravi zadnjih godina. Promijenilo se mnogo toga, preuredili su ga, izgleda bolje, pa i Jadranka priznaje kako joj nije tamo loše.

- Pa vidiš kako je sve novo, tu sve šljašti. Baš je lijepo. Puno vremena provodim ovdje u čitaonici, knjižnici našoj - priča nam Jadranka.

Telefon zvoni, poruke stižu, čestitari se javljaju. U prolazu se javlja i kolegica Marija Sekelez, bez čestitanja ne ide.

- Kako bi rekao moj prijatelj, živjela sretno i dugo, jer nisi za drugo - s osmijehom je rekla Marija Sekelez.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Zvijezda je u Domu, to je jasno. Predstavu su za stanovnike Doma imali nedavno Tarik Filipović, pa Boris Svrtan i Goran Grgić, a Mirjana Bohanec Vidović je "napravila tulum".

- Ona je najveća gospođa od svih. Srela sam je ispred i pitala bi li došla. Odmah je pristala, bez ikakvih protokola ili zahtjeva. Ja sam rekla da popriča malo s nama, ali rekla je i da će zapjevati. I tako je i bilo. 'Ja ljubim' je pjevala, svi mi s njom, bilo je baš krasno. Oduševila me, baš je krasna gospođa - govori nam u dahu Jadranka Matković.

O tegobama više ne želi, a mostarski duh, u Mostaru je rođena, ne napušta je. I dalje prati rad kolega, čita što god stigne, dnevne tiskovine pogotovo.

- Pa vi u 24sata ste tako jaki, vi imate književnike odlične. Jedan Boris Rašeta, pa Miljenko Jergović, Josip Mlakić... To je književnost što vi imate.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Tema sa slavnom glumicom ima koliko hoćete. Ogradila se jedino od cirkusa s dočekom rukometaša, zbog njihove bronce i uspjeha je sretna, ali sve ostalo ne bi. To ionako nisu teme za jedno ugodno rođendansko druženje, brzo smo se složili da je to najbolje preskočiti. No još brže smo se našli na najboljoj humorističnoj seriji "Mućke". Tad Jadranka Matković živne, kad priča o glumi poseban je žar u njezinim očima.

- Ti glumci, to je tako sjajno, posebno onaj Delboy (glumi ga David Jason, op. a.). Znate, to je komedija, a to je jako teška stvar, to moraš biti sjajan glumac da budeš uspješan. Uvijek se sjetim rečenice Charlieja Chaplina, koji je rekao: 'Idi vidi koliko se djeca u predgrađu smiju' kad ga je zanimalo kakvo mu je djelo - objašnjava nam.

U kontaktu je s kolegicama i kolegama, današnji setovi, barem oni sa serija, ne zanimaju je, za nju bi to bilo previše, kaže nam.

- Nisam više za to, previše je to ljudi za mene, previše je zahtjeva. Mogu pristati eventualno na neke manje uloge, kao što sam imala nedavno u nekim spotovima. Ima i još nekih projekata, ali ne bih sad o tome - rekla nam je za kraj Jadranka Matković.