Legendarni Al Bano: 'Felicita' na Sanremu nije pobijedila, ali to je bio tek početak. Sada je hit

Legendarni talijanski glazbenik Al Bano (82) će 1. travnja nastupiti u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, i to uz posebne gošće - violončelisticu Anu Rucner i sopranisticu Lanu Kos. Pjevač, kojeg su proslavile pjesme poput 'Felicita', 'Ci sara', 'Sempre sempre' i 'Sharazan' gostovao je u utorak ujutro u HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska', a već je na samom početku poslao poruku mira.

'Svi želimo živjeti, zato smo se rodili. Svi oni koji nas tjeraju u rat, kod kuće spavaju, jedu, druže se sa svojom djecom i supružnicima. A nas šalju u rat', poručio je glazbenik. Uz njega je gostovala i Ana Rucner koja je objasnila kako su se ona i Al Bano spojili kroz klasičnu glazbu, a zajedno će na zagrebačkom koncertu izvesti i jednu Bachovu skladbu. 'Ja sam toliko sretna što mogu nastupati s ovakvim legendarnim pjevačem', rekla je.

Foto: Dobro jutro, Hrvatska/HTV

Njegova pjesma 'Felicita' postala je veliki hit, no na slavnom glazbenom festivalu Sanremu 1982. godine nije pobijedila, već je završila na drugom mjestu. 'Bio je to tek početak trenutka koji traje već 40 godina. Postao je to svjetski hit i evergreen', rekao je glazbenik. I sve ove godine Al Bano zadržao je svoj vedri duh i neumorivu energiju. A za sebe kaže kako nema 80 godina već '40 godina puta dva'!

'To je drugačije', objašnjava kroz smijeh. 'Moji prijatelji iz djetinjstva ili kolege su drugačiji od mene. Možda je to zato što sam dijete seljaka, od malih nogu sam radio na zemlji, to je nešto što me nosi. Shvaćam život kao dar Božji, ja na tome plovim. Svakodnevno u životu biram nešto posebno. Bio to način na koji se odijevamo, ophodimo s drugim ljudima...', objasnio je.

A kroz godine svoje plodonosne karijere mogao je primijetiti brojne promjene. Na pitanje koliko je Sanremo danas drugačiji, Al Bano kaže da je svaki Sanremo bio drugačiji i da su sve stalno mijenja. On je na tom festivalu sudjelovao čak 15 puta.

U Zagreb je došao ovih dana te ga je u gradu srela i Nina Badrić te njihovu zajedničku fotografiju objavila na društvenim mrežama.

A i sam glazbenik prisjetio se u 'Dobro jutro, Hrvatska' svog nastupa na Splitskom festivalu 1974. godine. Ispričao je kako je to bio drugi put da je gostovao u Hrvatskoj i poznavao je ljepote Jadrana. 'Taj zamišljeni most između Hrvatske i Italije postoji od tada. Moja kći živi sada u Hrvatskoj i pokazuje mi sve ljepote, odvodi me na vaše predivne otoke', ispričao je.