Legendarni režiser David Lynch objavio je online svoj novi film

David Lynch, redatelj koji istovremeno iznenađuje i šokira, nakon podosta dugog vremena objavio je novi film. Premda smo se nadali kako će Lynch u svojem novom filmu pokazati još neke detalje iz serije 'Twin Peaks', autor nam je predstavio eksperimentalni kratki film na YouTubeu.

Jasno, Lynch ne bi bio Lynch kada bi mu film bio smislen ili lako prativ. Tako u ovom filmu, nazvanom 'Ant Head' ('Glava s mravima', op. a.), gledamo trinaest minuta mrava, koji se penju po komadu sira otprilike oblikovanom kao glava.

Pogledajte video

Kako je sam redatelja konstatirao, to je kratki video s njegovim prijateljima mravima i sirom, u prateću pjesmu banda 'Thought Gang' (čiji su članovi sam Lynch i Angelo Badalamenti). Premijerno je prikazan na Lynchovom 'Festival of Disruption' početkom godine.

Muzika koja prati mrave je u stvari s jazz albuma na kojem su pjesme uz recitirane, a ne pjevane riječi. Tijekom devedesetih godina Lynch i skladatelj Angelo Badalamenti su ga skladali, a samo su se isječci pojavljivali u 'Twin Peaks: Fire Walk With Me' i 'Return', no nedavno je cijeli objavljen.

Na žalost, premda je ovo objavio, Lynch nikakve projekte u igri. Ipak, kad pogledamo koliko j s obzirom na kritičnu i popularnu uspjeh najnovije sezone Twin Peaks, sigurno je netko tamo spreman sakupiti nešto novca kako bi majstoru dao još metak.

Tema: FILM