Princ iz 'Igre prijestolja' bit će revolveraš iz 'Ratova zvijezda'

Već neko vrijeme radi se na seriji smještenoj u svijet 'Ratova zvijezda' u kojoj bismo pratili jednog lovca na ucjene. Radnja serije nazvane 'Mandalorian' bit će smještena u period između pada Carstva i dolaska Nove Republike.

A glasine koje su kolale govorile su da bi se u glavnoj ulozi mogao naći nitko drugi doli glumac koji je odglumio jednog od popularnijih likova iz 'Igre prijestolja', Pedro Pascal. Te glasine postale su i stvarnost kada je potvrđeno kako je Pascal službeno postavljen za glavnog glumca u seriji 'Mandalorian'. Premda detalja još uvijek nema, zna se da će serija biti fokusirana na usamljenog revolveraša na obodu jedne daleke, daleke galaksije daleko od autoriteta Nove Republike.

Foto: Facebook/Screenshot

Pedro Pascal se u posljednjih nekoliko godina bez problema probio u kvalitetne holivudske glumce. Taj Čileanac primijećen je prvi put u svojoj odlično odglumljenoj ulozi Oberyna Martella, iz četvrte sezone 'Igre prijestolja'. Zatim je nastupio u seriji 'Narcos', a uloge u filmovima 'Kingsman: The Golden Circle' i 'The Equalizer 2' samo su potvrdile da je u igri klasni glumac.

Koga točno Pascal glumi u seriji nije poznato, kao što se ne zna čime točno se bavi radnja ove serije. Šturi opis koji je dao vrijeme odvijanja radnje na žalost nije osobito smislen, jer se tvrdi kako se serija odvija daleko od autoriteta Nove Republike, nakon pada Carstva.

Kako znamo iz filmova, Carstvo nije palo, već se transformiralo u 'First Order', dok je doseg Nove Republike blago rečeno komičan, jer se ista nalazi na samo nekoliko planeta. Od koga se stoga krije spomenuti revolveraš, nije baš jasno. Uz to, mnogi tvrde kako je oklop kojeg nosi lik na gornjoj fotografiji u stvari onaj od Mandalorijanca Bobe Fetta. Kako je i to moguće, kad je isti u 'Povratku Jedija' završio u utrobi čudovišnog Sarlacca, također nije jasno.

'Mandalorian' će biti emitiran putem Disneyeve nadolazeće streaming platforme, za koju se očekuje kako će napraviti velike probleme za ostale igrače na ovom polju. Serija postaje dostupna tijekom 2019. godine.

