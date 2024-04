Leona Paraminski nakon četiri godine se vraća glumi: 'Nisam dugo radila, bilo mi je teško...'

Glumica Leona Paraminski (44) vratila se iz Sante Barbare, gdje godinama već živi s kćeri Liv i suprugom Tinom Komljenovićem, u Hrvatsku.

Ovaj povratak je za nju posebno značajan jer se nakon četiri godina vratila glumi. U Sarajevu snima drugu sezonu nagrađivane serije 'Kotlina', redatelja Danisa Tanovića. Leona kaže da je uloga dosta velika, no opet ne prevelika jer u seriji postoj tri glavne ženske uloge.

- Najteže mi je bilo prvi dan kad sam išla snimati. To mi je bilo najteže, i nisam uopće mogla spavati cijelu noć, bila sam jako uzbuđena, jer je to normalno. Nisam dugo radila, nisam radila jedno četiri godine, i zato što je to Danis i naprosto nisam bila dugo na setu, ali onda kad sam došla, bilo je kao da nikad nisam ni prestala raditi - rekla je za IN magazin.

Foto: Instagram

Leona se u te četiri godine glumačke stanke posvetila planiranju majčinstva. Djevojčica Liv, suprugu Tinu i njoj stigla je prije dvije i pol godine.

- Nije nikad bila mala i slatka, uvijek je bila hardcore dijete, intenzivno i na najbolji mogući način, to je lijepo, ne lijepo, apsolutno predivno, nekad i teško. Da pitaš sve naše obitelji neki bi ti rekli da sam preoštra, drugi bi ti rekli da sam prestroga, treći bi rekli da joj sve dopuštam što ona hoće. Tak da znaš što ja osobno mislim - da ja samo volim, da ona ima svoj neki red, da se djeca zapravo samo moraju igrati, da kroz to rastu i stvaraju. I naravno da ih okolina kreira, ja joj pokušavam dati, ne znam, evo najbolje što mogu - zaključila je Leona.

Foto: Instagram