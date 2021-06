Leona Paraminski (41) pohvalila se svojim trudničkim trbuščićem u najnovijoj objavi na društvenim mrežama. Glumica i njezin suprug Tin Komljenović u kolovozu očekuju prinovu.

Leona je trenutno na odmoru u Kaliforniji, a na fotografiji je pozirala odjevena u ležernu ljetnu haljinu s uzorkom.

- Čekamo te! - napisala je Leona u opisu objave, te dodala hashtagove 'Almost there' i 'Two months to go' (još dva mjeseca). Na objavi je ubrzo skupila gotovo 2.000 lajkova.

- Koja sreća, ha? - napisala je ispod fotografije njezina kolegica Lana Gojak, a u komentarima su je podržale i Marijana Batinić, Lana Pavić i mnogi drugi pratitelji.

Paraminski je dugo priželjkivala dijete, a otkrila je da je spremna i na posvajanje i umjetnu oplodnju.

- Htjeli bismo još vidjeti možemo li prirodnim putem, pa možda umjetnim putem, pa možda i posvajanje. Ja sam otvorena za sve opcije. Ne samo po pitanju posvajanja nego mislim da sam prenormalna - izjavila je Leona.