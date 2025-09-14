Nina Badrić i Leonarda Boban zablistale su u šetnji gradom: Osmijesi im nisu silazili s lica

Nina Badrić oduševila je obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, pjevačica je na svojem Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj pozira s Leonardom Bobanom, suprugom Zvonimira Bobana. Pjevačica je za tu prigodu odjenula svijetloplavu traper košulju i bijele hlače s crnim prugama, dok je Leonarda je zablistala u svjetlosivom sakou preko bijele majice, kombiniranom sa širokim svijetloplavim trapericama i crnim natikačama. Usto, obje su u ruci držale bukete, koji fotografiji daju dodatnu vedrinu i šarm.

- Zagrebačkim ulicama - napisala je Nina kratko i jasno u opisu ispod fotografije, a obožavatelji su ih zasuli brojnim komplimentima.

'Divne', 'Žene sa stilom', 'Prelijepe!', 'Prekrasne žene sa prekrasnim frizurama', 'Zagrepčanke' , 'Najljepše', pisali su im.

Podsjetimo, Nina i Leonarda dugogodišnje su prijateljice. Inače, pjevačica se i ranije pohvalila zajedničkim fotografijama, a u studenome prošle godine čestitala je Leonardi i 55. rođendan uz opis: '30 godina prijateljstva i samo par godina preko 50, ova moja najljepša curica slavi'.

Foto: Instagram