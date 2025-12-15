Obavijesti

SUSREO SE SA SCORSESEOM

Leonardo DiCaprio otkrio zašto nikada ne želi režirati filmove

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Igraš te likove, pokušavaš ući u dubinu njihove duše koliko možeš. Volio bih više promatrati, rekao je glumac

Leonardo DiCaprio (51) poznat je po svom glumačkom talentu, ali ne planira uskoro stati i iza kamere. Kako prenosi People, glumac je nedavno u New Yorku, na događaju TIME magazina 'A Year in TIME', gdje se susreo s legendarnim redateljem Martinom Scorseseom, otkrio zašto ga režija ne privlači.

- Neki ljudi pitaju me želim li režirati. Ja kažem: ‘Nikada ne bih htio režirati. Nikada ne bih mogao ni približno napraviti ono što Martin Scorsese radi. Zašto bih to radio?’ - rekao je DiCaprio.

Foto: Camilla Morandi/IPA

Leonardo je priznao da bi volio više pratiti cjelokupan proces snimanja svojih filmova i učiti iza kamere. 

- Igraš te likove, pokušavaš ući u dubinu njihove duše koliko možeš. Volio bih više promatrati … gledati što Marty radi iza kamere - dodao je.

Foto: Aurore Marechal

Oscarovac i Scorsese surađuju već gotovo 20 godina. Snimili su zajedno šest filmova poput 'Bande New Yorka', 'Avijatičar', 'Pokojni', 'Otok Shutter', 'Vuk s Wall Streeta' i 'Ubojice Crvenog mjeseca'. Trenutačno rade na sedmom filmu, 'What Happens at Night', u kojem DiCaprio glumi uz Jennifer Lawrence.

Foto: Charles Guerin/PRESS ASSOCIATION

DiCaprio je opisao suradnju sa Scorseseom kao jedno od najvažnijih iskustava u životu.

- Radeći s njim učio sam mjesecima, kroz rasprave i različite pristupe, i to je bilo jedno od najdubljih iskustava u mom životu - rekao je.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Glumac se prisjetio i kako je zahvaljujući ocu od malih nogu gledao filmove Scorsesea i Roberta De Nira.

- Ako postoji netko s kim želiš raditi u karijeri, to je ovaj gospodin - rekao je otac Leonardu vrlo rano.

