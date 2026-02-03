Prošlog je ljeta oženio dugogodišnju zaručnicu, a nekoliko su dana nakon vjenčanja saznali da će postati roditelji. Sada je Leonardo otkrio kako su postali roditelji malenog dječaka
Leonardo iz 'Života na vagi' se prepolovio da bi postao tata: Sada je otkrio da je stigla beba
Nakon što je tijekom showa 'Život na vagi' Leonardo Prajo izgubio 48,7 kilograma njegov se život potpuno promijenio.
Bio je jedan od upečatljivijih kandidata sedme sezone, a u show je ušao s velikom željom da promijeni životne navike, poboljša zdravlje i osigura kvalitetniju budućnost, ne samo za sebe, nego i za obitelj.
Ispričao je i kako želi smršaviti kako bi u budućnosti mogao trčkarati za dječicom, a sada mu se želja o potomstvu i ostvarila. Name, Leo je na društvenim mrežama otkrio kako je postao tata malenog dječaka.
Leonardo je prošlog ljeta oženio svoju dugogodišnju zaručnicu Doroteju, a sretnu su vijest, piše RTL, saznali nekoliko dana nakon samog vjenčanja.
