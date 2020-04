Lepa Brena dojurila autom iz dućana: Zaštitila se pa mahala

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Lepa Brena u suzama na snimanju: 'Oči su mi crvene od plakanja'

Pjevačica Lepa Brena (59) već se tjednima pridržava svih pravila koje donosi Vlada Republike Srbije. Vrlo ozbiljno shvaća pandemiju korona virusa pa tako potpuno spremna izlazi iz svoje kuće u trgovinu.

Ovih dana fotografi su je ulovili kako se automobilom vraća iz kupovine namirnica. Pozdravila ih je, a na sebi je imala zaštitnu masku i rukavice. Fotografija je nastala u petak, 10. travnja kada se moglo u trgovine do 15 sati pa je trebalo odmah napraviti zalihu za sljedeća tri dana jer je nakon toga uveden policijski sat u trajanju od 60 sati. Toga se pridržavala i Brena pa je u kupovinu otišla sukladno pravilima.

Dakle, tek su u ponedjeljak, 13. travnja od 5 sati stanovnici Srbije mogli na ulice. Iznimke su bile šetnje kućnih ljubimaca, koje su mogli prošetati po 20 minuta u određeno vrijeme, od 23 do 1 te od 8 do 10 sati i to u krugu 200 metara od svojeg stana.

Iako je u izolaciji, pjevačica je krajem ožujka pripremila slavlje u krugu obitelji. Njezin sin Viktor Živojinović napunio je 22 godine, a slavlju se pridružio i njezin suprug i Viktorov tata, Boba Živojinović (56). S obzirom da vlada pandemija korona virusa, svi su nosili zaštitne maske na licu. Počastili su se šampanjcem, a Brena je sinu i zapjevala te pripremila tortu.

Na svom Instagram profilu objavila je video te je krajem snimke mnoge nasmijala. Naime, sina je udarila kuhinjskim čekićem po glavi. U komentarima ispod videa mnogi su njihovi pratitelji i prijatelji poželjeli Viktoru sve najbolje povodom rođendana.

- Slobodno vrijeme u karanteni vjerojatno provodim kao sve domaćice svijeta. Posvetila sam se sebi, svojoj obitelji i domaćinstvu. Uredit ću sve dijelove kuće i dvorište. Pritom nisam zaboravila na fizičke aktivnosti, a ni to da nam u kući vlada dobra atmosfera - rekla je pjevačica nedavno za srpske medije.

