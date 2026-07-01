Lexington band najavio drugi koncert u zagrebačkoj Areni

Popularni Lexington band prošle je godine oduševio hrvatsku publiku fenomenalnim koncertom u prepunoj zagrebačkoj Areni. Tada su u uzavreloj dvorani obožavateljima dali čvrsto obećanje da će uskoro ponoviti tu čarobnu večer i sada napokon otkrivaju da je datum novog koncertnog spektakla u Areni Zagreb 3. travnja 2027. godine!

Foto: promo

Najljepše emocije s prošlogodišnjeg koncerta još su u srcima svih koji su te večeri bili dijelom vrhunskog glazbenog doživljaja na kojemu su se izmjenjivali dobro poznati hitovi 'Potraži me', 'Donesi', 'Dobro da nije veće zlo', 'Ja te srećom častim', 'Cvijeće', 'Dugujem ti sebe', 'Ljetne kiše', 'Pijane usne', 'Dođi sebi' i mnogi drugi kojima se bend smjestio u sam vrh regionalne glazbene scene.

- Već je na tom prvom koncertu bilo jasno da ćemo sigurno opet doći u Zagreb jer publici jedna Arena nije bila dovoljna što nam je dala do znanja nebrojenim porukama, prelijepim komentarima i možemo reći da se vraćamo tamo gdje nam je srce ostalo. Dođite 3.4. na naš drugi koncert u zagrebačkoj Areni, donesite dobro raspoloženje, nasmijana lica, a mi ćemo se pobrinuti da napravimo večer za pamćenje. Znate da se nećemo štedjeti, idemo do kraja! - rekao je frontman Bojan Vasković.

Foto: promo

Lexington je poznat po spektakularnim koncertima koji su jedinstveni spoj neobranjivih hitova, vrhunske izvedbe i emotivne publike koja svaku pjesmu pjeva od početka do kraja. Prošle su godine velikom regionalnom turnejom „Dođi ove noći“ proslavili 20 godina postojanja benda nizom od 70 koncerata na kojima ih je slušalo 450 tisuća ljudi. Hrvatska publika uživala je na njihovim koncertima u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Trogiru, Slavonskom Brodu, Varaždinu, Virovitici, Nedelišću, a nakon zagrebačke Arene uslijedit će i

novi koncerti po čitavoj Hrvatskoj.

Foto: Marko Dzavic

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