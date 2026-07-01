Neno Belan i Lucija Marcelić su snimili duet 'Kad zapuše jugo'

Ponekad je za nastanak dobre pjesme dovoljna jedna pauza. Upravo se to dogodilo Luciji Marcelić i Neni Belanu tijekom rada na pjesmi "Kad zapuše jugo" koju su premijerno predstavili na ovogodišnjim Melodijama Jadrana. Premijeri pjesme prethodila je simpatična najava na društvenim mrežama snimljena s poznatom lovkinjom iz 'Potjere' Moranom Zibar.

Foto: PROMO

Kada bi morao koristiti jednu riječ za opisati ovu pjesmu, Neno Belan kaže da je vanserijska, a 'jugo u ovoj priči nije samo vjetar, nego okidač emocije, ono nešto što donese kišu, nemir i ljepotu uspomene.' No, malo je nedostajalo da pjesma 'Kad zapuše jugo' ne postane duet s njim. Autor teksta i glazbe je Nikša Sviličić, dok aranžman potpisuje Neno Belan. Prvotno je bila namijenjena bendu Pink Noise, no tijekom snimanja u Belanovu studiju dogodio se neočekivani preokret.

- Neno Belan je za demo, koji je trebao biti za moj bend Pink Noise, otpjevao prateće vokale. On je otišao na pauzu, igrati tenis. Ostala sam sama slušati pjesmu i odjednom mi je zazvučala kao duet. Kad se Neno vratio, rekla sam mu da naši vokali stvaraju jednu novu dimenziju. Nisam mogla više ovu pjesmu zamisliti drugačije. Ispostavilo se ni on nije mogao prestati razmišljati o tome da je upravo to pravi smjer za ovu pjesmu - otkrila je Lucija Marcelić.

Foto: PROMO

Tako je nastao prvi duet u njezinoj karijeri. No, njihova suradnja nije počela ovom pjesmom. Belan već godinama surađuje s bendom Pink Noise kao producent te stoji uz njih od njihovih prvih singlova 'Nešto je čudno među nama' i 'Bez obzira na sve'. Upravo je dugogodišnje međusobno povjerenje otvorilo prostor za ovu zajedničku interpretaciju koja se dogodila sasvim spontano.

Foto: PROMO

'Kad zapuše jugo' nosi prepoznatljivu dalmatinsku emociju, miris mora, nostalgiju i tišinu koja ostaje nakon ljubavi. Upravo je to ono što je privuklo Nenu Belana.

- Nikša Sviličić napisao je vrlo intimnu i slikovitu pjesmu, a meni je bilo veliko zadovoljstvo premijerno je izvesti na Melodijama Jadrana u duetu s Lucijom Marcelić, mladom i izuzetno talentiranom pjevačicom iz Zadra - ističe Belan.

Foto: PROMO

Posebnu pažnju Belan je posvetio aranžmanu, koji je osmislio inspiriran jednim od najpoznatijih djela klasične glazbe.

- Inspiraciju sam pronašao u klasičnom djelu Bedřicha Smetane 'Vltava', koje glazbeno opisuje tok rijeke od malog potočića, preko brzaca, do širokog, moćnog toka. Tu sam ideju pokušao prenijeti na emociju pjesme. Jugo najprije donese tek mali okidač nostalgije, jednu misao, jedno sjećanje, a zatim se emocija postupno širi, raste i razbuktava - rekao je.

Zbog toga pjesma započinje vrlo intimno, samo uz akustičnu gitaru i glas, a postupno joj se pridružuju gudači, klavir, kontrabas, zbor te na kraju puhači i orkestralne udaraljke. Oduševilo je to i samog autora pjesme.

- Neno Belan jedan je od rijetkih glazbenika koji je uspio stvoriti vlastiti, prepoznatljiv glazbeni rukopis, a pritom nikada nije izgubio iskrenost ni emociju. U dvoglasju s posebnom i talentiranom Lucijom Marcelić pjesma je dobila dodatnu svježinu i profinjenost, a njihov duet zvuči mediteranski prirodno, emotivno i iskreno - poručuje Nikša Sviličić.

Foto: PROMO

Objavu pjesme popratila je i duhovita promotivna kampanja na društvenim mrežama u kojoj se Luciji i Neni pridružila lovkinja iz kviza Potjera Morana Zibar. Kratkim humorističnim videom dodatno su zagolicali maštu publike uoči festivalske premijere.



Pjesma je dobila i videospot u režiji Igora Ivanovića. Iako na prvo slušanje djeluje jednostavno, "Kad zapuše jugo" nastajala je dugo i pažljivo. Svakom detalju posvećeno je mnogo vremena kako bi pjesma prenijela emociju, nostalgiju i mediteranski ugođaj koji su publiku osvojili već na prvo slušanje na Melodijama Jadrana.



Lucija ističe da je upravo festivalska pozornica bila idealno mjesto za prvi susret pjesme s publikom

Foto: PROMO

- Nadamo se da će 'Kad zapuše jugo' pronaći posebno mjesto u srcima slušatelja i da će živjeti još dugo kroz sve one koji će u njoj prepoznati dio sebe - kažu svi uključeni u ovaj projekt te ističu kako svi imaju istu želju.