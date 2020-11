Lidija: Ako još jednom čujem nekoga kako govori da ne može nositi masku, prestat ću biti fina

<p>Bivša sudionica sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', <strong>Lidija Stević </strong>(39), još jednom se raspisala na Instagramu. Ovaj put se pohvalila novim hobijem - šivanjem zaštitnih maski. Također, 'oplela' je po svima koji ih ne žele nositi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- E pa dragi moji, ja vam u zadnje vrijeme šijem maske. Moglo bi se reći da sam zabrijala na šivanje i trenutno šivam one maske koje su naručili moji frendovi. Treba mi par sati da sašijem masku, jer improviziram i sama učim metodom pokušaja i pogreške. Maske su u svakom slučaju unikatne i ručno su izrađene, meni su i lijepe - započela je objavu.</p><p>Dodala je kako joj šivanje oduzima dosta vremena.</p><p>- Pa ne stignem razmišljati o ružnim stvarima kao, na primjer o tome koliko meni dragih ljudi ima covid 19 i kako će i kada pandemija završiti - poručila je.</p><p>Zatim je pratitelje na društvenoj mreži upozorila da budu odgovorni i nose maske.</p><p>- Jer ako još jednom čujem nekoga kako govori: ja ne mogu nositi masku! I ako taj netko bude velika kršna momčina, stvarno ću prestati biti fina i svašta ću mu reći. Zanima me da se opet dogodi rat, jel bi ti isti momci tako kukali da ne mogu nositi pušku? A što se tiče komentara da je sve ovo teorija zavjere, a maske služe ispiranju mozga, isto ne vidim u tome nekoga smisla, jer sumnjam da u takvim glavama ima mozga pa se ne trebaju bojati ispiranja mozga. A sve te teorije zavjere i postoje baš zbog hrpe takvih malih homemade teoretičara - zaključila je.</p><p>Podsjetimo, Lidija u showu nije pronašla srodnu dušu. Stručnjaci su je spojili sa Splićaninom <strong>Alenom Topićem</strong> (44), no nikako se nisu slagali.</p>