Matthew Lillard ne ostaje ravnodušan! Zvijezda Screama i Scooby-Dooa otvoreno je progovorio o oštrim kritikama slavnog Quentina Tarantina, koji je nedavno na podcastu rekao da ga 'ne podnosi'
Lillard o Tarantinovoj brutalnoj kritici: 'Ponižavajuće je i boli'
Hollywoodska drama nastavlja se izvan filmskog platna! Matthew Lillard, zvijezda hitova poput Scream i Scooby-Doo, otvoreno je progovorio o kritikama slavnog redatelja Quentina Tarantina, koji je nedavno na podcastu, rekao da ga ne podnosi.
Na događanju GalaxyCon u Ohiou u subotu, Matthew nije skrivao svoje osjećaje prema Tarantinovim riječima dok je razgovarao s publikom.
- Quentin Tarantino je ovog tjedna rekao da me ne voli kao glumca. - rekao je glumac. Reakcija publike? Glasni zvižduci i negodovanje, što se može vidjeti na TikTok videu.
Unatoč bučnim reakcijama, Lillard je ostao pribran: 'Ma, koga briga,' rekao je, a zatim priznao iskreno da je normalno da mu to povrijedi osjećaje.
Glumac je dodao da Tarantino takve stvari ne bi rekao zvijezdama poput Toma Cruisea.
- Ne bi to rekao nekome tko je top glumac u Hollywoodu - rekao je Lillard.
Lillard je priznao da je u publici vrlo popularan, ali da u Hollywoodu nije baš najomiljeniji.
- Dva potpuno različita mikrosvijeta - objasnio je. pa dodao: 'I zato je, znate, ponižavajuće, i boli.'
Tarantino, nije stao samo na Lillardu. U istom podcastu kritizirao je i Paula Danoa nazivajući ga 'najslabijim muškim glumcem u SAG-u', te je izrazio da 'stvarno ne podnosi' Owena Wilsona.
Podsjetimo, Lillard je poznat po ulogama u Scream, Scooby-Doo, The Descendants i Five Nights at Freddy’s. U rujnu je za People ekskluzivno govorio o svom povratku u Scream 7. Otkrio je da povratak u ulogu Stua nije bio lak.
- Nervozan sam, jer u ovom trenutku svog života jedino mogu uništiti način na koji ljudi doživljavaju Stua - priznao je glumac.
Ali Lillard je spreman na rizik.
- Još nisam vidio film. Ne znam hoće li uspjeti, ali to je rizik koji sam bio uzbuđen preuzeti. U isto vrijeme, nervozan sam vidjeti rezultat. Nadam se da će se ljudima svidjeti - izjavio je.
Hollywood i fanovi imaju svoje favorite, a Lillard upravo pokazuje da kritike, pa i od samog Tarantina, ne mogu ugasiti njegov duh.
