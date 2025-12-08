Obavijesti

DRAMA IZA KULISA

Lillard o Tarantinovoj brutalnoj kritici: 'Ponižavajuće je i boli'

Foto: DPA/Press Association

Matthew Lillard ne ostaje ravnodušan! Zvijezda Screama i Scooby-Dooa otvoreno je progovorio o oštrim kritikama slavnog Quentina Tarantina, koji je nedavno na podcastu rekao da ga 'ne podnosi'

Hollywoodska drama nastavlja se izvan filmskog platna! Matthew Lillard, zvijezda hitova poput Scream i Scooby-Doo, otvoreno je progovorio o kritikama slavnog redatelja Quentina Tarantina, koji je nedavno na podcastu, rekao da ga ne podnosi.

Foto: Faye'sVision

Na događanju GalaxyCon u Ohiou u subotu, Matthew nije skrivao svoje osjećaje prema Tarantinovim riječima dok je razgovarao s publikom.

- Quentin Tarantino je ovog tjedna rekao da me ne voli kao glumca. - rekao je glumac. Reakcija publike? Glasni zvižduci i negodovanje, što se može vidjeti na TikTok videu.

Unatoč bučnim reakcijama, Lillard je ostao pribran: 'Ma, koga briga,' rekao je, a zatim priznao iskreno da je normalno da mu to povrijedi osjećaje. 

Glumac je dodao da Tarantino takve stvari ne bi rekao zvijezdama poput Toma Cruisea.

- Ne bi to rekao nekome tko je top glumac u Hollywoodu - rekao je Lillard.

Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

Lillard je priznao da je u publici vrlo popularan, ali da u Hollywoodu nije baš najomiljeniji.

- Dva potpuno različita mikrosvijeta - objasnio je. pa dodao: 'I zato je, znate, ponižavajuće, i boli.'

The 76th Cannes Film Festival - Closing ceremony
Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/INSTAGRAM

Tarantino, nije stao samo na Lillardu. U istom podcastu kritizirao je i Paula Danoa nazivajući ga 'najslabijim muškim glumcem u SAG-u', te je izrazio da 'stvarno ne podnosi' Owena Wilsona. 

Cannes Film Festival 2021 - "The French Dispatch"
Foto: Stefanie Rex/DPA

Podsjetimo, Lillard je poznat po ulogama u Scream, Scooby-Doo, The Descendants i Five Nights at Freddy’s. U rujnu je za People ekskluzivno govorio o svom povratku u Scream 7. Otkrio je da povratak u ulogu Stua nije bio lak.

- Nervozan sam, jer u ovom trenutku svog života jedino mogu uništiti način na koji ljudi doživljavaju Stua - priznao je glumac.

Foto: YouTube

Ali Lillard je spreman na rizik.

- Još nisam vidio film. Ne znam hoće li uspjeti, ali to je rizik koji sam bio uzbuđen preuzeti. U isto vrijeme, nervozan sam vidjeti rezultat. Nadam se da će se ljudima svidjeti - izjavio je.

Hollywood i fanovi imaju svoje favorite, a Lillard upravo pokazuje da kritike, pa i od samog Tarantina, ne mogu ugasiti njegov duh.

