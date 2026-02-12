Obavijesti

POČINJE 'DORA'

Lima Len: Kad na Dori čujete samo prve tri sekunde moje pjesme, sve će vam biti jasno

Piše Iva Milotić,
Pjesmom "Raketa" kojom se Istranin Lima Len ili pravim imenom Alen Kozić prijavio na Doru 2026. želi otvoriti prostor za prihvaćanje različitosti i samopouzdanja. Za pjesmu kaže da je prava veselica

Istranin Lima Len ili pravim imenom Alen Kozić je mladi glazbeni izvođač koji se ističe autentičnim pristupom pop glazbi, naglašenim tekstualnim izrazom i dozom ironije i humora. U svom radu često propituje teme izgleda i društvenih očekivanja, a pjesmom "Raketa" kojom se prijavio na Doru 2026. želi otvoriti prostor za prihvaćanje različitosti i samopouzdanja.

- U životu općenito a i u glazbi me inspiriraju neka iskustva, život, druženje, življenje jednostavno, smatram da kad se zatvoriš u studio i ne živiš nego samo radiš, nekako si gasiš mogućnosti za nekom originalnijom idejom i onda dolazi do začaranog kruga - kaže Lima Len. Otkrio nam je i detalje o pjesmi s kojom ide na Doru.

24 PITANJA Lima Len: 'Inspiracija su mi Jala Brat i Devito, a i dalje me vole punije žene... A i one tanje'
- O pjesmi koju spremam za nastup na Dori mogu samo reći da priča za sebe. Već prve tri sekunde kada pustite play sve je jasno, nahajpana veselica s dozom humora, ali bez vrijeđanja ili omalovažavanja bilo koga. To je jedna pozitivna zafrkancija. Nastup spremam djelom komičan i s minimalno plesnih pokreta, ali puno drugih nekih pokreta, koje većina  koristi skoro pa svakodnevno - kaže pjevač. Otkriva da ga je želja za novim iskustvima natjerala da se prijavi na Doru.

- Poanta ove muzike i karijere mi je iskreno pomicanje svojih granica, a ne samo natjecanje s drugima. Svojih nekih par snova sam ostvario i sad bih samo nešto novo, tako sam se i odlučio za Doru jer ipak to je baš novo za mene, kao i to što sam do nedavno pjevao nastupe s DJ-em pa sam prešao na bend. Koje je iduće polje ne znam, ali sigurno je da me to tjera da radim dalje sve ovo, jer na kraju kad dobiješ što si htio, nekako više nije isti osjećaj kao dok to želiš i nemaš - otkriva glazbenik. Ističe da je Dora dobra platforma za predstaviti sebe u svakom pogledu od scenskog nastupa do svega ostalog, jako cool prilika i nešto novo

MLADI GLAZBENIK Limu Lena proslavio hit 'Brajde', a sad u Puli pjeva najmlađima
