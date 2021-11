Lindsay Lohan (35) proslavila se ulogama u Disneyjevim filmovima 'Zamka za roditelje', 'Šašavi petak', ali i filmu 'Opasne djevojke', a sada se vraća na male ekrane i to u božićnom filmu 'The Shadow Within'. Posljednji film snimila je prije dvije godine.

Netflix je objavio fotografiju na kojoj su Lindsay i Chord Overstreet (32) i tako najavili film u kojima oni imaju glavne uloge.

- Oh, šetnja zimskom zemljom čudesa s Lindsay Lohan i Chordom Overstreetom... Produkcija je u tijeku za njihovu blagdansku romantičnu komediju. Stiže 2022. na Netflix - ističe streaming platforma. Ulogom u Netflixovom filmu pohvalila se i sama Lindsay.

- Povratak na posao, ne mogu biti sretnija! Akcija - napisala je uz fotografiju iz filma.

Tisuće njezinih obožavatelja presretno je što se vratila, ali nisu mogli ne primijetiti koliko se promijenila. Pišu joj kako nimalo ne nalikuje samoj sebi.

- Izgleda tako drugačije, kao da na fotografiji ima previše Photoshopa iako već ima prelijepo lice - napisala je jedna pratiteljica, a druga dodala: "Nisam je prepoznala dok nisam vidjela ime."

Glumica je imala problema s opijatima pa je bila na odvikavanjima, a neko vrijeme i u zatvoru.