Lindsay Lohan živi u Dubaiju: Molim se da su svi na sigurnom

Glumica Lindsay Lohan (39) u Dubaiju živi više od desetljeća, a tamo je izgradila potpuno drugačiji život od onog u Hollywoodu. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima pronašla je privatnost i sigurnost kakvu kao svjetska zvijezda do tada nije imala.

Naime, fotografiranje ljudi bez dopuštenja ondje je zakonski ograničeno, što joj omogućuje da s obitelji živi gotovo 'normalno'. Danas tamo živi sa suprugom, poduzetnikom Baderom Shammasom (39), i njihovim sinom Luaijem (2).

Više je puta istaknula da joj je život u Dubaiju mirniji. Tamo je upoznala muža, udala se i postala majka. Što se tiče posla, bira projekte koji odgovaraju njenom životnom ritmu.

Foto: EDUARDO MUNOZ

No njenu sigurnost nakratko je poljuljala eskalacija sukoba na Bliskom istoku i vijesti o iranskim napadima na Dubai, koji su izazvali zabrinutost među stanovnicima i strancima koji ondje žive. Ipak, prema izvorima bliskim glumici, Lindsay Lohan, njezin suprug i sin nalaze se na sigurnom, doznaje TMZ.

Glumica se javila i na Instagramu.

- Molim se za mir. Nadam se da su svi na sigurnom. Bog vas sve blagoslovio - napisala je.

Napadi su uslijedili nakon američko-izraelskih udara na iranska nuklearna i strateška postrojenja, na što je Iran odgovorio napadima diljem regije.

Foto: KENT J. EDWARDS/REUTERS

Sigurnosna situacija poremetila je zračni promet i mjere zaštite, a vlasti su pozvale građane na oprez. Unatoč napetostima, život u gradu nije u potpunosti stao, a Dubai i dalje nastoji zadržati status stabilnog i sigurnog utočišta za milijune stranaca koji ondje žive i rade.