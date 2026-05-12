Lineup INmusic festivala #18 je bogatiji za još četiri jaka benda

Lineup INmusic festivala #18 bogatiji je za još četiri zanimljiva benda. Turbo Trans Turisti, Nonnui, The Keeymen i Đoko publici će predstaviti svoje upečatljive nastupe. Od sirovog popa i buntovnog post-punka do surf rocka i synthpop nostalgije, ova četiri benda donose presjek uzbudljivih regionalnih i europskih glazbenih imena koja posljednjih godina privlače sve više pažnje publike i kritike .

Beogradski alternativni pop sastav Turbo Trans Turisti osnovali su braća Nikola i Boško Mijušković 2017. godine, u obiteljskoj sobi koja je istovremeno služila kao studio za snimanje njihovih prvih izdanja. Upravo su tamo nastali albumi „Levo ili Desno“ i „Ništa Nije Strašno“, kao i energični live album „Šta bre? Kontrolisani Haos! Kome Treba Kontrola?“. Njihovo najnovije izdanje „Važan i Veliki“ predstavlja značajan iskorak u zvuku i razvoju benda. Tijekom godina Turbo Trans Turisti nastupali su na brojnim showcase festivalima poput ESNS-a, MENT-a, Tallinn Music Weeka i Poland Music Weeka, dok su njihovi koncerti postali sinonim za intenzivnu emociju, iskrenost i gotovo neprekidnu energiju na pozornici.

Iz Nizozemske dolazi Nonnui, ženski bend koji svoj glas koristi kao kanal frustracije generacije zarobljene u svakodnevici modernog radnog sustava. Njihov zvuk i nastup istovremeno su sirovi, glasni i direktni, a tekstovima i energijom otvoreno progovaraju o iscrpljujućim poslovima, pritiscima i osjećaju nepripadanja. Nonnui ne skriva bunt – naprotiv, pretvara ga u zaraznu koncertnu eksploziju koja publiku poziva na oslobađanje od društvenih očekivanja i monotonije „9 do 5“ života. Njihovi nastupi nose snažnu DIY estetiku i nepredvidivu atmosferu u kojoj se frustracija pretvara u zajedničko iskustvo otpora i zabave.

Mađarski instrumentalni surf rock sastav The Keeymen osnovan je 2013. godine kao eksperimentalni projekt, no ubrzo je prerastao u jedno od najprepoznatljivijih imena budimpeštanske koncertne scene. Bend je poznat po osebujnoj kombinaciji klasičnih surf rock elemenata i glazbenih motiva inspiriranih srednjoeuropskim i istočnoeuropskim nasljeđem, čime stvaraju prepoznatljiv i atmosferičan instrumentalni zvuk. Debitantski album „The Keeymen“ iz 2017. godine otvorio im je vrata brojnih klubova i festivala diljem Mađarske, dok je album „2“, objavljen krajem 2021., dodatno učvrstio njihov status na regionalnoj sceni. Osim nastupa u velikim gradovima, bend posljednjih godina intenzivno širi djelovanje i izvan Mađarske, s ambicijom predstavljanja svoje glazbe međunarodnoj publici.

Slovenski sastav Đoko iz Maribora donosi spoj novog vala, synthpopa i post-punka inspiriran glazbom osamdesetih i devedesetih godina. Njihov prepoznatljiv „ružičasto obojeni“ zvuk temelji se na melodičnim sintesajzerima, elektroničkim bubnjevima, gitarama i melankoličnim tekstovima koji tematiziraju mentalno zdravlje, svakodnevne odnose i osjećaj suvremenog života. Od 2022. godine objavili su niz zapaženih singlova poput „Puli“, „Blok 22“, „Val“ i „Šećer“, a debitantski album „To ti vračam, tvoje je“ publika Radija Terminal proglasila je albumom godine. Nastavili su graditi zamah singlovima „VSE OK“ i „ZAUVIJEK“, uz sve veću podršku radijskih postaja i publike. U kratkom vremenu Đoko su izgradili snažnu koncertnu prisutnost, nastupajući u klubovima i na festivalima.

Turbo Trans Turisti, Nonnui, The Keeymen i Đoko novi su dodatak impresivnom lineupu INmusic festivala #18. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, Jehnny Beth, Fat Dog, Sprints, KT Tunstall, Yonaka, Dry Cleaning, Joshua Idehen i brojni drugi uveličat će proslavu 20. rođendana najvećeg hrvatskog open-air festivala.

INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na zagrebačkom Jarunu. Trodnevne ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 149 EUR (+ troškovi transakcije), dok je ograničen broj jednodnevnih ulaznica u prodaji po cijeni od 99 EUR (+ troškovi transakcije). U ponudi su i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije), važeće isključivo uz trodnevnu festivalsku ulaznicu.