Lionel Richie izašao iz bolnice

Glazbena ikona Lionel Richie (77) otpušten je iz bolnice i vratio se kući u Los Angeles, samo nekoliko dana nakon što je doživio zabrinjavajući zdravstveni incident tijekom svog koncerta. Pjevač je izazvao veliku zabrinutost obožavatelja kada je hitno prevezen u bolnicu nakon što mu je pozlilo na nastupu u St. Louisu, u Missouriju, tijekom vikenda.

Legendarni pjevač se sam prijavio u lokalnu bolnicu iz predostrožnosti nakon subotnjeg nastupa, a ondje je ostao sve do ponedjeljka dok su liječnici obavljali pretrage kako bi utvrdili uzrok njegovih tegoba. Iako se još nije javno oglasio o svom stanju, autor hita "Hello" sada je kod kuće u Los Angelesu i "osjeća se odlično" nakon što je napustio odjel intenzivne njege. Prema informacijama iz bolnice, bio je podvrgnut kardiološkim pretragama.

Foto: Profimedia

Svjedoci s koncerta tvrde da se pjevač činio kao da se muči pred kraj nastupa. U jednom trenutku, tijekom izvođenja svoje posljednje pjesme, poznatog hita "All Night Long", navodno je zatražio od svog tima da mu donesu stolicu kako bi mogao sjesti. Insajderi su za TMZ potvrdili da je zvijezda morala sjediti kako bi dovršila svoj posljednji hit. Isti portal navodi kako liječnici sumnjaju da bi uzrok mogla biti blaga dehidracija, što je čest problem kod izvođača tijekom napornih turneja.

Posljednji incident nije prvi takav slučaj za slavnog pjevača u posljednje vrijeme. Richie je također bio hitno prevezen u bolnicu u lipnju nakon što mu je pozlilo na pozornici tijekom nastupa u Minnesoti. Tada je publici rekao da osjeća "vrtoglavicu" i da se osjeća "čudno", nakon čega je prekinuo koncert. Hitna pomoć dočekala ga je iza pozornice i odvezla u bolnicu.

Nakon toga, pjevač je odgodio dio svoje koncertne turneje "Sing a Song All Night Long", koju održava s grupom Earth, Wind & Fire.

*uz korištenje AI-ja



