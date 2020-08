Lisac oduševila: U 71. godini i s čašom u ruci pozirala u bazenu

<p>Pjevačka diva <strong>Josipa Lisac</strong> (70) i dalje oduševljava glasom i stasom što dokazuje i posljednja fotografija koju je objavila na društvenim mrežama.</p><p>Čini se kako Lisac odmara na pravom hedonističkom godišnjem. Pozirala je u bazenu u jednodijelnom kupaćem kostimu sa šeširom na glavi i pićem u ruci. </p><p>- Odmor - napisala je kratko i jasno u opisu fotografije te prikupila brojne pohvale obožavatelja za izgled. </p><p>Iako je brojnim glazbenicima pandemija korona virusa poremetila planove, Lisac je za 24sata prije nekoliko mjeseci izjavila kako je njoj karantena dobro došla. </p><p>- Vidite, ova korona nam je donijela mnogo toga lošeg, ali i dobrog. Sad gledam na televiziji – u kamionetu čovjek vozi svoj luk, paradajz, krastavce, salatu koju je uzgojio. Sve ti donesu pred kućni prag. Nažalost, tek sad smo otkrili sve dobre strane interneta i novih tehnologija - rekla je.</p><p>- Kao da to prije bio problem? Pa kad ruž naručim iz New Yorka, on mi stigne za dva dana. Zašto tako ne bi i karfiol i zelje iz okolice Zagreba? Ali problem je što ljudi teško prihvaćaju promjene - dodala je Lisac. </p>