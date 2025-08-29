Obavijesti

POVRATAK DISCO GROZNICE

Lisinski će biti u znaku poznatih hitova ABBA-e, Bee Geesa i drugih: Poznat je i datum...

Foto: PROMO

Program koji okuplja simfonijski orkestar, big band, vrhunske soliste i članice zbora Opere vraća se u zagrebačku Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog

Sedamdesete i osamdesete godine prošlog stoljeća ostale su upamćene po glazbenom fenomenu koji je osvojio svijet – disco. Nastao u podzemnim klubovima New Yorka, kao spoj popa, soula, funka, jazza i rocka, disco je vrlo brzo postao mnogo više od glazbenog pravca.

Bio je to pokret slobode, stila i zajedništva, a plesni podiji širom svijeta pretvorili su se u mjesto gdje su se brisale društvene i kulturne granice. Hitovi Donne Summer, Bee Geesa, ABBA-e i Boney M-a oblikovali su cijelu jednu generaciju te ostavili neizbrisiv trag u povijesti popularne glazbe.

Foto: Lisinski

Disco je bio ritam koji je spajao ljude – a njegov utjecaj i danas se osjeća u modernoj glazbi i klupskoj kulturi. Upravo taj duh ponovno oživljava 'Disco Opera 2025', spektakularni glazbeni projekt koji će se održati 25. listopada u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

25. LISTOPADA 'Disco Opera 2025' vraća se u Koncertnu dvoranu Lisinski!
Nakon rasprodanih 'Rock Opera' koncerata diljem regije, publiku očekuje produkcijski najzahtjevniji disco program u ovom dijelu Europe – jedinstvena sinergija simfonijskog orkestra, big banda, vrhunskih solista i zbora Opere, s više od 40 glazbenika na pozornici.

Foto: PROMO

Na repertoaru je 22 najvećih disco i soul hitova koji su obilježili zlatno doba ovog žanra. Publika će uživati u bezvremenskim pjesmama legendi poput Donne Summer, ABBA-e, Boney M-a, Bee Geesa, Michaela Jacksona, Stevieja Wondera, Quincyja Jonesa, Arethe Franklin, Earth, Wind & Fire, Wild Cherry i mnogih drugih.

Glazbeni voditelj i dirigent projekta je Fedor Vrtačnik, koji potpisuje i raskošne aranžmane, a solističke dionice donose Bojana Stamenov, Nevena Reljin i Zoran Šandorov, uz vokalni kvartet 'Disco Sisters'. Posebnu glazbenu boju pridonijet će i gostujući saksofonisti – Gabor Bunford (tenor) i Ivan Blanuša (alt).

Koncert traje više od dva sata i publici pruža nezaboravno putovanje kroz eru u kojoj je disco postao globalni fenomen i simbol ritma, energije i života. U spoju klasike, jazza, opere i plesne glazbe, 'Disco Opera 2025' vraća nas u vrijeme kada je svijet plesao ujedinjen pod zlatnim kuglama disko kugli.

