SPEKTAKL 7. STUDENOGA

Severina postavila novi rekord: U jednom danu prodano gotovo pola kapaciteta Arene Zagreb...

Piše 24sata,
Severina postavila novi rekord: U jednom danu prodano gotovo pola kapaciteta Arene Zagreb...
Foto: Matea Smolčić Senčar

Severinina dvoranska turneja obara rekorde! U samo jednom danu rasprodala pola Arene Zagreb. Prema ovim podacima, Severina je jedini domaći izvođač kojem je ovo pošlo za rukom

Koliko su se Zagrepčani zaželjeli popularne Severine, govori podatak kako je za (jučer) najavljen koncert pjevačice u Areni Zagreb, u samo jednom danu prodano gotovo pola kapaciteta dvorane.

Prema podacima Eventima, radi se i o svojevrsnom rekordu domaćeg izvođača kada je u pitanju prodaja ulaznica za prvi koncert zakazan u Areni Zagreb.

Ono što je također zanimljivo, dok se nerijetko koncerti najavljuju i po pola godine ranije, Severina je koncert u Zagrebu najavila tek nešto više od dva mjeseca ranije, dok je do splitskog koncerta na Gripama, za koji se također bilježi rekordna prodaja, preostalo i manje od dva mjeseca.

Ova dva koncerta nastavak su Severinine dvoranske turneje, započete još 2023. godine, a jučer ih je na svojim društvenim mrežama najavila ovim riječima: 'Splite, Zagrebe, pa kako ste mislili da će ova dvoranska turneja proći bez vas? Moja dva grada… Grad u kojem sam rođena, odrasla i počela pjevat kao dijete i koji je najlipši na svitu (Split, 24.10., Dvorana Gripe) i grad koji me dočekao raširenih ruku, iz kojeg sam kretala po svijetu i u kojem živim (Zagreb, 07.11., Arena Zagreb)'.

