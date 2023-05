Livajina supruga Iris snimila je nervozne ukućane prije penala: 'Znači, nitko ne želi gledati?!'

Iris Livaja, supruga hrvatskog nogometaša Marka Livaje (29), na svom je Instagram profilu podijelila kako je s obitelji i prijateljima proslavila pobjedu Hajduka nad Šibenikom te osvajanje Hrvatskog kupa.

Foto: Instagram/Screenshot

- Bravo Hajduče, kup je naš - napisala je iris u opisu Storyja, a ispod čestitala suprugu.

- Znači, nitko ne želi gledati penal? - čuje se kako Iris pita ukućane prije nego što je Marko zabio pobjednički gol i izazvao oduševljenje među navijačima, a djecu su se najviše obradovala postignutom golu.

Foto: Igor Soban/Pixsell

Podsjetimo, Iris i Marko Livaja nedavno su proslavili prvu godišnjicu braka, a ona je jednom prilikom za Slobodnu Dalmaciju otkrila da su neki pokušali spriječiti njihovu ljubav.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Kad sam ga tek upoznala, mislila sam - on je malo mlađi, on je mislio - ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo kako će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je - rekla je.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Par se vjenčao nakon osam godina ljubavi, a kao krune ljubavi ranije su stigli kći Elizabeta (6) i sin Lorenzo (2). Golupčićima nikada nije smetala razlika od 14 godina.