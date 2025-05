Liz je napustila 'Surviror' i sada ulazi u porotu: 'Jako mi je žao što neću nastaviti natjecanje'

Duga diskusija, napeti pogledi i preispitivanja odnosa unutar žutog plemena rezultirali su nominacijom Marka i Liz za eliminacijsku igru. Marko je izabran većinom glasova, dok je Goran, kao nositelj osobnog imuniteta, odlučio nominirati Liz koja je na kraju u srazu s Markom izgubila i time je njezina vatra u Survivoru ugašena.

„Nominiram Liz jer želim vidjeti žar u očima kod nje i Marka. Da pošaljem Laru, to ne bi bio tako žestok dvoboj, jer su Marko i Lara dobri“, objasnio je Goran svoj odabir, dok je Liz priznala: „Pretpostavljala sam da će me Goran izglasati. Pričamo o tome već nekoliko dana.“

Na izazovu eliminacije, u kojem su kandidati morali održati loptice u zraku pomoću željezne konstrukcije, Liz je prva izgubila koncentraciju. Slijedile su suze i emotivan zagrljaj s Markom. „Ponosna sam na sebe. Jako mi je žao što neću nastaviti do kraja, ostalo je još malo, a daleko sam dogurala. Zahvalna sam na ovoj prilici, sjećat ću se do kraja života i ove avanture i ovih ljudi i svih koje sam upoznala na ovom putu“, rekla je Liz kroz suze koje je nazvala radosnicama.

Marko je svojom borbenošću i staloženošću ostao u igri, ali priznaje da mu situacija nije jednostavna. „Nije mi drago što su me nominirali, ali ne mogu promijeniti to. Mogu to prihvatiti i naći neki smisao i boriti se lavovski zbog ljudi koji me gledaju i navijaju za mene“, kazao je Marko.

„Znam da se doma vraćam neka druga ja i bolja verzija mene. Jedva čekam što god me čeka vani“, zaključila je Liz svoju avanturu, a Ivan je na kraju zaključio: „Ne znam kako ćemo funkcionirati s Markom. Svi smo se nadali da će Liz pobijediti.“

Kako će se dalje odvijati sve teža igra Survivora, ne propustite pogledati u novoj epizodi.