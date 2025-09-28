Ljubav im je počela u 'Životu na vagi', sad se vjenčali! Na svadbi bili i njihovi prijatelji iz showa

Mislav Vlašić i Silvija Temšić su se vjenčali! Zaljubili su se u sedmoj sezoni showa 'Život na vagi', a zaručili u srpnju prošle godine. Na slavlje njihove ljubavi došli su Marijana Batinić, Edin Mehmedović, Nina Bandić, Mislav Šepić, Goran i Ljube Bartulović...
Silvija Temšić i Mislav Vlašić zaljubili su se u sedmoj sezoni showa 'Život na vagi', a u subotu su svoju vezu okrunili brakom!
| Foto: Instagram
Zaručili su se u srpnju prošle godine. 'Nisam očekivala zaruke. Kad sam ga vidjela da kleči ispred mene, ne znam to opisati, ostala sam bez riječi', ispričala nam je Silvija tada.
| Foto: Privatni album/
Foto Instagram
Foto Instagram
Na svadbi su bili Mislav Šepić, Marijana Batinić...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Na slavlje je stigao i trener Edo
| Foto: Instagram
Bila je i Nina Bandić
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nina je objavila i nekoliko fotografija sa svojim suprugom
| Foto: Instagram
U "Životu na vagi" Silvija je na prvom vaganju imala 129,1 kilogram, a na finalnom 72,3 kilograma, što znači da je izgubila 56,8 kilograma.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram
Foto Instagram/
Foto RTL/Screenshot
Mislav je na prvom vaganju imao 213,5 kilograma, a na finalnom 124,6 kilograma, što znači da je smršavio 88,.9 kilograma, odnosno izgubio je 41,69 posto tjelesne mase.
| Foto: RTL
I dalje smo jedno drugom motivacija i na show gledamo kao na veliko pozitivno iskustvo. Pokušavamo se što više pridržavati svega što smo naučili u showu, ispričala je Silvija ranije.
| Foto: Instagram/