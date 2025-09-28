Obavijesti

EVO KAKO JE IZGLEDALO SLAVLJE

Ljubav im je počela u 'Životu na vagi', sad se vjenčali! Na svadbi bili i njihovi prijatelji iz showa

Mislav Vlašić i Silvija Temšić su se vjenčali! Zaljubili su se u sedmoj sezoni showa 'Život na vagi', a zaručili u srpnju prošle godine. Na slavlje njihove ljubavi došli su Marijana Batinić, Edin Mehmedović, Nina Bandić, Mislav Šepić, Goran i Ljube Bartulović...
Silvija Temšić i Mislav Vlašić zaljubili su se u sedmoj sezoni showa 'Život na vagi', a u subotu su svoju vezu okrunili brakom!  | Foto: Instagram
